Fuertes temblores se registraron en la madrugada del 22 de febrero en Colombia; las autoridades monitorean la situación

El Servicio Geológico Colombiano informó en la madrugada de este domingo, 22 de febrero, sobre dos fuertes sismos registrados en los departamentos de Chocó y Nariño

Según el reporte, el primer movimiento telúrico se presentó hacia las 3:54 a. m. y tuvo como epicentro Riosucio - Chocó, reconocido como una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.

El evento alcanzó una magnitud de 3.2 y una profundidad superficial (menor a 30 km). Debido a la hora en que ocurrió, la mayoría de las personas se encontraban dormidas y se despertaron abruptamente por el temblor. La entidad indicó que el sismo fue percibido en varios departamentos, entre ellos Antioquia, Caldas, Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Sobre las 4:40 a.m., un segundo movimiento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano, con una magnitud de 3.0 y profundidad superficial (menor a 30 km) en el océano Pacífico a 128 kilómetros de Mosquera, Nariño.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-02-22, 04:40 hora local Magnitud 3.0, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/KgjG3txn2A — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 22, 2026

Hasta ahora no se han reportado daños ni emergencias, aunque las autoridades mantienen el monitoreo preventivo. Junto a esto, se vigila la actividad y el oleaje de la zona de manera preventiva.

Colombia está situada en una zona de alta sismicidad, por lo que estos fenómenos son frecuentes. De acuerdo con el SGC, diariamente se registran en promedio más de 69 movimientos sísmicos, la mayoría de baja magnitud y casi imperceptibles para la población.

Ante un sismo, la recomendación principal es conservar la calma para reaccionar de manera adecuada. Junto a esto, debe reportar ante las autoridades cualquier situación de emergencia.

Asimismo, se aconseja evacuar con rapidez y precaución, sin utilizar ascensores ni permanecer bajo los marcos de las puertas, ya que estos pueden debilitarse y representar un riesgo durante el movimiento.

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

Recomendaciones según el lugar donde se encuentre

En casa: Si puede hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían atascarse y dejarlo a usted y a su familia sin salida.

En la vía pública: Mire a su alrededor y ubique un sitio seguro, lejos de postes, cables de energía y frentes de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Avance con cuidado hacia la mitad de la calle, prestando atención al tráfico, porque algunos conductores quizá no hayan notado el movimiento.

Si va conduciendo: disminuya la velocidad y, de ser posible, pare en un lugar seguro, apartado de postes, cables y avisos publicitarios.