Nación

Fuertes temblores se registraron en la madrugada del 22 de febrero en Colombia; las autoridades monitorean la situación

Por medio de las redes sociales se dieron a conocer los movimientos telúricos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de febrero de 2026, 7:01 a. m.
Dos fuertes sismos se presentaron en la mañana del domingo 22 de febrero.
Dos fuertes sismos se presentaron en la mañana del domingo 22 de febrero. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano informó en la madrugada de este domingo, 22 de febrero, sobre dos fuertes sismos registrados en los departamentos de Chocó y Nariño

Según el reporte, el primer movimiento telúrico se presentó hacia las 3:54 a. m. y tuvo como epicentro Riosucio - Chocó, reconocido como una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.

El evento alcanzó una magnitud de 3.2 y una profundidad superficial (menor a 30 km). Debido a la hora en que ocurrió, la mayoría de las personas se encontraban dormidas y se despertaron abruptamente por el temblor. La entidad indicó que el sismo fue percibido en varios departamentos, entre ellos Antioquia, Caldas, Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Si va a salir este fin de semana, tenga presente cómo estará el clima: esto reporta el Ideam sobre las diferentes regiones

Sobre las 4:40 a.m., un segundo movimiento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano, con una magnitud de 3.0 y profundidad superficial (menor a 30 km) en el océano Pacífico a 128 kilómetros de Mosquera, Nariño.

Nación

Max Henríquez emitió alerta por posible alteración al estado del mar: “Hay gente en las playas que debe estar advertida”

Nación

Elecciones 2026: “Cumplir la Constitución o destruirla”, el texto de un profesor que advierte los peligros de la izquierda leninista

Turismo

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

Barranquilla

Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

Medellín

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

Bogotá

Capturan en Ecuador a alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos que delinquía en Bogotá

Nación

Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates con las disidencias de las Farc en San José del Guaviare

Nación

Nuevo temblor en Colombia sacude varias regiones este jueves, 12 de febrero

Nación

Potente temblor movió la tierra en Colombia durante la madrugada de este martes, 27 de enero: epicentro y magnitud del sismo

Nación

Fuerte temblor sacudió a Colombia y despertó a más de uno este lunes, 26 de enero: epicentro y magnitud

Hasta ahora no se han reportado daños ni emergencias, aunque las autoridades mantienen el monitoreo preventivo. Junto a esto, se vigila la actividad y el oleaje de la zona de manera preventiva.

Colombia está situada en una zona de alta sismicidad, por lo que estos fenómenos son frecuentes. De acuerdo con el SGC, diariamente se registran en promedio más de 69 movimientos sísmicos, la mayoría de baja magnitud y casi imperceptibles para la población.

Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

Ante un sismo, la recomendación principal es conservar la calma para reaccionar de manera adecuada. Junto a esto, debe reportar ante las autoridades cualquier situación de emergencia.

Asimismo, se aconseja evacuar con rapidez y precaución, sin utilizar ascensores ni permanecer bajo los marcos de las puertas, ya que estos pueden debilitarse y representar un riesgo durante el movimiento.

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza.
Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

Recomendaciones según el lugar donde se encuentre

En casa: Si puede hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían atascarse y dejarlo a usted y a su familia sin salida.

En la vía pública: Mire a su alrededor y ubique un sitio seguro, lejos de postes, cables de energía y frentes de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Avance con cuidado hacia la mitad de la calle, prestando atención al tráfico, porque algunos conductores quizá no hayan notado el movimiento.

Si va conduciendo: disminuya la velocidad y, de ser posible, pare en un lugar seguro, apartado de postes, cables y avisos publicitarios.

Más de Nación

Max Henríquez Meteorólogo

Max Henríquez emitió alerta por posible alteración al estado del mar: “Hay gente en las playas que debe estar advertida”

.

Elecciones 2026: “Cumplir la Constitución o destruirla”, el texto de un profesor que advierte los peligros de la izquierda leninista

Santa Marta

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

El alcalde Alejandro Char destacó las ventas de vivienda nueva en Barranquilla.

Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

Persona fallecida

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

Capturan a alias Mizón, presunto integrante de Los Maracuchos.

Capturan en Ecuador a alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos que delinquía en Bogotá

Imagen de referencia. Ataque del Clan del Golfo contra militares de la Cuarta Brigada.

Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates con las disidencias de las Farc en San José del Guaviare

Indignación en Barbosa, Santander, por policía que le disparó a un perro.

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Noticias Destacadas