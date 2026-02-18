Nación

Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

Se registraron dos nuevos temblores en el país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de febrero de 2026, 6:21 a. m.
Las autoridades monitorean estos eventos sísmicos.
Las autoridades monitorean estos eventos sísmicos. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos nuevos temblores en el país durante la madrugada de este miércoles, 18 de febrero. Las autoridades monitorean estos eventos sísmicos.

De acuerdo con el informe, el más reciente movimiento telúrico ocurrió sobre las 5:13 a. m., el cual estuvo localizado a 10 kilómetros del municipio de Buenavista en el departamento de Córdoba.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

Este sismo tuvo una magnitud de 2.7, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 8.23 y una longitud de -75.57.

El segundo temblor del día se registró a las 3:15 de la madrugada y estuvo localizado a 10 kilómetros del municipio de Mutatá en el departamento de Antioquia.

Nación

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

Cali

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Medellín

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

Nación

ELN arremete contra Gustavo Petro: asegura que el Gobierno usa “cortinas de humo para los recurrentes escándalos”

Cali

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Nación

Lluvias, nubes y alertas: el clima sigue tenso en Colombia este 18 de febrero

Bucaramanga

No para de temblar en Los Santos, Santander: nuevo sismo sacude otra vez esta región este sábado 14 de febrero; el SGC explicó los motivos

Nación

Nuevo temblor en Colombia sacude varias regiones este jueves, 12 de febrero

Nación

Nuevo temblor hoy en Colombia: se registra sismo en el Valle del Cauca, estos son los municipios cercanos al epicentro

Este evento sísmico tuvo una magnitud de 2.8, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 7.27 y una longitud de -76.35.

Las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentran en alerta por los constantes temblores que sacuden diariamente al territorio nacional.

El martes, 17 de febrero, el Servicio Geológico Colombiano reportó cuatro temblores que tuvieron como epicentro los departamentos de Tolima, Santander, Quindío y Chocó.

Ante estos nuevos sismos en el país, no se han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas; sin embargo, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo un monitoreo permanente en varias regiones.

En los últimos días también se registró un fuerte temblor en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, que tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. Ese sismo ocurrió sobre las 12:59 del miércoles 11 de febrero.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

Más de Nación

Cámaras de seguridad registraron los crímenes de la banda de Satanás en Bogotá y Soacha

Mientras transportadores de Soacha protestaban por las extorsiones, la banda de Satanás asesinaba un calibrador

Operaciones militares contra el ELN en el sur del Cauca.

Minería ilegal en el sur del Cauca: así fue como el Ejército le desmanteló el millonario negocio al ELN

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

El presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al ELN.

ELN arremete contra Gustavo Petro: asegura que el Gobierno usa “cortinas de humo para los recurrentes escándalos”

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.

Ideam advierte lluvias intensas al final del día en Cali: así estará el clima este miércoles, 18 de febrero

Las lluvias han sido persistentes en varias regiones del país, lo que ha activado alertas por deslizamientos e inundaciones, según el Ideam

Lluvias, nubes y alertas: el clima sigue tenso en Colombia este 18 de febrero

Julián David Maldonado Montoya, sacerdote de la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini.

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Nueve personas, detenidas en apartamento dedicado a la brujería, en Medellín, serían parte de una "oficina Premium" dedicada al sicariato de alto impacto, según el alcalde, Federico Gutiérrez.

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Noticias Destacadas