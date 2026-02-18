Temblor en la madrugada de este miércoles 18 de febrero sacudió varias regiones de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos nuevos temblores en el país durante la madrugada de este miércoles, 18 de febrero. Las autoridades monitorean estos eventos sísmicos.

De acuerdo con el informe, el más reciente movimiento telúrico ocurrió sobre las 5:13 a. m., el cual estuvo localizado a 10 kilómetros del municipio de Buenavista en el departamento de Córdoba.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

Este sismo tuvo una magnitud de 2.7, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 8.23 y una longitud de -75.57.

El segundo temblor del día se registró a las 3:15 de la madrugada y estuvo localizado a 10 kilómetros del municipio de Mutatá en el departamento de Antioquia.

Este evento sísmico tuvo una magnitud de 2.8, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 7.27 y una longitud de -76.35.

Las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentran en alerta por los constantes temblores que sacuden diariamente al territorio nacional.

El martes, 17 de febrero, el Servicio Geológico Colombiano reportó cuatro temblores que tuvieron como epicentro los departamentos de Tolima, Santander, Quindío y Chocó.

Ante estos nuevos sismos en el país, no se han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas; sin embargo, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo un monitoreo permanente en varias regiones.

En los últimos días también se registró un fuerte temblor en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, que tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. Ese sismo ocurrió sobre las 12:59 del miércoles 11 de febrero.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.