Gobierno niega rechazo de ayuda internacional para atender emergencia invernal en Córdoba

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y el presidente Petro aseguraron que el país aún cuenta con capacidades suficientes para atender la emergencia.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 1:27 p. m.
Presidente Gustavo Petro y Carlos Carrillo.
Presidente Gustavo Petro y Carlos Carrillo. Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

En medio de la emergencia que afecta a varias regiones del país, el Gobierno Nacional respondió a las críticas sobre un supuesto rechazo a la ayuda internacional y aseguró que la asistencia extranjera no ha sido descartada, sino que se gestionará conforme a las necesidades técnicas de la emergencia.

El presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia no ha cerrado la puerta a la cooperación internacional. “Nosotros no hemos rechazado ayudas internacionales, solamente aún no se piden oficialmente, porque los requerimientos son de orden técnico”, explicó el mandatario.

Agregó que el país podría solicitar apoyo específico, como dragas para remover sedimentos y expertos en hidrología que contribuyan a recuperar la capacidad de las ciénagas para regular el agua.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Carlos Carrillo, adoptó una postura mucho más contundente y fue enfático en rechazar las versiones sobre una negativa a recibir cooperación. “Es absolutamente falso y lo digo de manera categórica que el Gobierno Nacional esté rechazando la ayuda de otros países”, aseguró tras haber sido entrevistado por La FM.

Carrillo sostuvo que el Estado cuenta actualmente con capacidad de respuesta y mencionó que en Montería existe un centro de acopio con asistencia humanitaria disponible.

La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas.
La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas. Foto: AFP

Sin embargo, aclaró que la ayuda internacional sigue siendo una opción y que su canalización debe hacerse de manera ordenada y exclusivamente a través de la Cancillería, en coordinación con el equipo humanitario país liderado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El funcionario añadió que, aunque el país tiene recursos para atender la emergencia, sería irresponsable hacer un llamado general sin tener identificadas las necesidades concretas.

SEMANA llegó hasta esta zona del país para conocer de primera mano el panorama que viven cientos de familias.
SEMANA llegó hasta esta zona del país para conocer de primera mano el panorama que viven cientos de familias. Foto: SEMANA

Ambas declaraciones coinciden en que la cooperación internacional no está descartada, pero dependerá de la evolución de la emergencia y de los requerimientos técnicos definidos por las autoridades. Mientras tanto, el Gobierno avanza en la distribución de ayudas y en la evaluación de las zonas afectadas.

Noticias Destacadas