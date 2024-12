Bogotá, en alerta por pólvora y venta de licor adulterado: se busca evitar la tragedia de 2022, cuando hubo 49 muertos

Gerson Bermont (G.B.): El plan tiene tres aspectos muy importantes. El primero es, por supuesto, el llamado a la comunidad para la responsabilidad que debe tener en el manejo de la pólvora. Deben entender que hay una prohibición en el manejo y representa un peligro, especialmente para los niños, la manipulación no permitida de pólvora. Esto hay que dejárselo a los profesionales y, la verdad, ese es un llamado muy especial. El año pasado fueron 127 personas las que sufrieron quemaduras, de las cuales 32 fueron niños; y de estas 127 personas hubo tres con amputaciones, seis personas con afectaciones oculares y cinco personas con afectaciones auditivas, con secuelas de por vida.

Este año a nivel nacional ya empiezan a preocupar las cifras que se están dando por parte del Instituto Nacional de Salud, y a nivel de Bogotá, en lo que ya llevamos de diciembre, hay tres personas quemadas, de los cuales dos son menores de edad: una niña de 11 años que tuvo afectaciones en uno de sus ojos, y hoy nos están reportando un joven de 16 años con quemaduras en sus manos por manipulación de un tote. El llamado, definitivamente, es a la prevención y al no uso de la pólvora, prender la fiesta, pero no prender la pólvora en Bogotá.

SEMANA: Esas cifras de quemados con pólvora, con corte a este 3 de diciembre, generan ya una alarma, ¿por qué con el mismo corte en el 2023, aún no había quemados?

G.B.: A estas alturas, efectivamente, llevábamos cero quemados el año pasado y hoy llevamos tres quemados . Hay que reconocerlo y queremos enviar este mensaje especialmente para el Día de Velitas, para el 7 de diciembre y el 8 de diciembre, que es cuando se disparan las cifras en todo el país, y por supuesto en Bogotá, a que tengamos mayor control, a que tengamos prevención en ese sentido para que no se nos suban las cifras en la ciudad.

Estamos haciendo controles en todos los expendios, revisando la calidad de los insumos, revisando estampillas, etiquetas, las tapas, y esa es la recomendación a la gente, cuando vayan a comprar, si le están ofreciendo $ 1.000 más barato una botella, dude y pregúntese: ¿por qué me la están ofreciendo más barata que en el comercio?, porque esto quiere decir que, muy probablemente, tiene una irregularidad.

Las autoridades hacen fuerte llamado para no hacer uso de la pólvora. | Foto: Jorge Orozco

G.B.: Tenemos alerta de sitios donde están distribuyendo en centros comerciales en el centro, y ya estamos pidiendo investigación de venta, primero, de licores sin estampilla, que esto nos genera una alerta en el sentido de que no tienen control y no sabemos de su procedencia, pero segundo, también con este tipo de licores, estamos en búsqueda permanente, no los hemos encontrado en este momento, pero estamos en búsqueda permanente en la ciudad, precisamente por esta alerta.