Siete personas resultaron quemadas con pólvora durante la noche de alborada

La madrugada del primero de diciembre en Medellín volvió a dejar un saldo preocupante. Las autoridades de salud confirmaron que siete personas fueron atendidas por quemaduras relacionadas con el uso de pólvora durante la llamada alborada, una práctica que cada año marca el inicio de diciembre en el Valle de Aburrá. Entre los lesionados se encuentran seis hombres y una mujer. Por ahora no se ha establecido si dentro de los afectados hay menores de edad.

Pese a las lluvias registradas en varios sectores del área metropolitana, la pólvora se escuchó desde las primeras horas de la noche del sábado. Voladores, totes y otros artefactos pirotécnicos iluminaron el cielo, una escena que se repite desde hace más de dos décadas y que, según los registros históricos, empezó a popularizarse el 30 de noviembre de 2003.

La alborada está vinculada a un episodio particular de la historia reciente de Medellín. Su expansión coincidió con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, un proceso en el que alias Don Berna ordenó lanzar pólvora como señal de celebración. Desde entonces, pese a múltiples llamados institucionales y campañas de prevención, la práctica persiste y se ha convertido en una de las fechas con mayor número de lesionados por manipulación de artefactos explosivos.

Incluso antes de ese episodio, en las décadas de 1980 y 1990, ya se registraban celebraciones con pólvora asociadas al auge del narcotráfico. En ese periodo era habitual que grupos criminales festejaran el envío de cargamentos al exterior con pólvora, música y reuniones que incluían a familiares y allegados.

Este año, nuevamente, la combinación de fiesta y pirotecnia dejó heridos. La Secretaría de Salud de Medellín confirmó el reporte inicial de siete personas afectadas, sin que hasta ahora se conozcan detalles sobre la gravedad de las lesiones o posibles hospitalizaciones.