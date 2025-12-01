Día de las velitas en Colombia: qué se conmemora el 7 de diciembre y cuál es su significado

El Día de las Velitas, que se conmemora cada 7 de diciembre en Colombia, marca el inicio oficial de la temporada navideña con un derroche de luces, fe y unión familiar.

Esta tradición celebra la víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y surgió en 1854 tras la bula papal Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, que proclamó el dogma de la concepción sin pecado original de María.

En este día los colombianos de todas las edades encienden velas y faroles en las calles públicas y plazas como símbolo de esperanza y gratitud, pidiendo deseos mientras comparten natilla, buñuelos y villancicos hasta la madrugada del 8 de diciembre.​ En esta celebración algunas familias también izan banderas blancas con la imagen de la Virgen.

ILUMINACIÓN navideña BOGOTÁ. DÍA DE LAS VELITAS. BOGOTÁ DICIEMBRE 7 DE 2003. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA- REVISTA SEMANA. | Foto: Juan Carlos Sierra

Planes y programación en ciudades principales

Para este 7 de diciembre de 2025, las alcaldías y centros comerciales de Colombia preparan una amplia agenda que mezcla tradición y entretenimiento.

En Bogotá, la Alcaldía Mayor anunció distintos puntos para la celebración como por ejemplo el Parque Metropolitano Simón Bolívar desde las 5:00 p. m., electrovelitas en el Parque de los Hippies desde las 4:00 p. m., recorrido de luces en el Jardín Botánico desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Centros comerciales como Unicentro y Gran Estación iluminarán sus fachadas con miles de velas LED y ofrecerán talleres de faroles y shows de luces sincronizadas con música navideña.​

En la capital colombiana las familias también podrán asistir a la Biblioteca Pública Virgilio Barco desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. para vivir las tradiciones decembrinas con diversas actividades musicales y culturales que culminan con el encendido de velas y lanzar deseos al agua a través de flores luminosas flotantes.

En Medellín, la celebración contará con desfiles de mitos y leyendas como la Llorona o El Mohán, recorriendo calles desde las 6:00 p.m. La Alcaldía de Antioquia coordina alumbrados en el Parque de las Luces, mientras centros como El Tesoro y Oviedo presentan concursos de faroles familiares y fuegos artificiales a las 10:00 p.m.

En Cali, el río Cali se transformará en un espectáculo lumínico con caminatas guiadas y conciertos salsa navideños organizados por la Alcaldía, el centro comercial Gran Cali y Jardín Plaza extenderán su hora de cierre.

El color de las velas en el Día de las Velitas tiene un significado simbólico que representa deseos o intenciones específicas: | Foto: Getty Images

En Quimbaya, Quindío, se llevará a cabo el Festival de Velas y Faroles en el cual aproximadamente 250 cuadras del municipio se iluminarán. Allí los vecinos de cada cuadra, mostrarán la decoración de sus calles, las cuales se deben recorrer caminando, ya que al estar cerradas la gran mayoría de las vías, el pueblo se congestiona un poco.