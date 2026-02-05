Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Los aparatos de cocina se han vuelto indispensables en la rutina diaria de los hogares. Sin embargo, con el uso constante, muchos de ellos pueden acumular polvo, restos de comida y suciedad, lo que favorece la aparición de insectos y podría representar un riesgo para la salud de los integrantes de la casa.

Entre las plagas más frecuentes están las cucarachas, insectos que generan rechazo no solo por su presencia, sino también por las enfermedades que pueden transmitir. Debido a que buscan espacios cálidos, húmedos y con fácil acceso a alimentos, la cocina se convierte en un entorno ideal para que se instalen y se reproduzcan.

Estos insectos se caracterizan por su gran resistencia y habilidad para ocultarse en zonas poco visibles del hogar, lo que facilita que pasen desapercibidos mientras su población aumenta. De hábitos nocturnos, prefieren lugares oscuros con acceso a agua y comida.

Aunque suele pensarse que electrodomésticos como el microondas o la cafetera son sus escondites más comunes, la nevera resulta ser uno de los refugios más atractivos, especialmente en su parte trasera, donde pueden encontrar humedad, restos de alimentos o filtraciones que favorecen la formación de nidos.

Eliminar los huevos de cucaracha de la casa es crucial por varias razones relacionadas con la salud. Foto: Getty Images

De acuerdo con el blog Plaguinsa, la parte trasera de aparatos eléctricos como la nevera o el frigorífico es considerada como “una de las zonas más habituales donde se refugia la cucaracha”. Esto se debe a que el insecto “encuentra la temperatura y humedad óptimas para establecerse, reproducirse y crear sus nidos sin ser detectada”.

¿Cómo identificar una plaga en la nevera?

Aunque las cucarachas suelen pasar desapercibidas por su comportamiento furtivo, hay señales que permiten sospechar de su presencia. Entre las más comunes están las marcas que dejan a su paso, como manchas oscuras o pequeños residuos similares a puntos negros, que suelen aparecer en la parte posterior o en los rincones inferiores de la nevera.

Otro indicio importante es la aparición de malos olores dentro del electrodoméstico. Un aroma rancio, a humedad o moho, puede estar relacionado con la presencia de estos insectos, ya que lo desprenden cuando se agrupan o se sienten en peligro. Asimismo, durante la noche es posible escucharlas desplazarse, pues suelen moverse en silencio cuando el entorno está en calma.

La aparición de una cucaracha viva dentro de la nevera no debe tomarse a la ligera. Este hallazgo suele indicar que existe una infestación activa, ya que se reproducen con rapidez y pueden multiplicarse en poco tiempo, convirtiendo un problema pequeño en una situación difícil de controlar.

Otro indicio importante es la aparición de malos olores dentro del electrodoméstico. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar tener una plaga de cucarachas?

Según los expertos, la mejor forma de prevenir la aparición de cucarachas es manteniendo hábitos de higiene constantes en la cocina, eliminando restos de comida de superficies, suelos y aparatos.

Además, evitar dejar platos sucios durante la noche, almacenar los alimentos en envases bien cerrados y sacar la basura a diario reduce significativamente las fuentes de alimento y ayudaría a evitar una plaga de estos insectos en la casa.

Finalmente, debe controlar la humedad mediante la reparación de fugas, sellar grietas o espacios donde puedan esconderse y colocar burletes en puertas y ventanas para impedir su ingreso y limitar los lugares donde puedan refugiarse.