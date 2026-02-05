Tecnología

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Debido a que buscan espacios cálidos, húmedos y con fácil acceso a alimentos, la cocina se convierte en un entorno ideal para que se instalen y se reproduzcan.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 2:21 p. m.
Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos.
Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los aparatos de cocina se han vuelto indispensables en la rutina diaria de los hogares. Sin embargo, con el uso constante, muchos de ellos pueden acumular polvo, restos de comida y suciedad, lo que favorece la aparición de insectos y podría representar un riesgo para la salud de los integrantes de la casa.

Entre las plagas más frecuentes están las cucarachas, insectos que generan rechazo no solo por su presencia, sino también por las enfermedades que pueden transmitir. Debido a que buscan espacios cálidos, húmedos y con fácil acceso a alimentos, la cocina se convierte en un entorno ideal para que se instalen y se reproduzcan.

Un error que sale caro: este pequeño aparato de la casa podría elevar el consumo en la factura de la luz

Estos insectos se caracterizan por su gran resistencia y habilidad para ocultarse en zonas poco visibles del hogar, lo que facilita que pasen desapercibidos mientras su población aumenta. De hábitos nocturnos, prefieren lugares oscuros con acceso a agua y comida.

Aunque suele pensarse que electrodomésticos como el microondas o la cafetera son sus escondites más comunes, la nevera resulta ser uno de los refugios más atractivos, especialmente en su parte trasera, donde pueden encontrar humedad, restos de alimentos o filtraciones que favorecen la formación de nidos.

Tecnología

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Tecnología

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Tecnología

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Tecnología

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Tecnología

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Tecnología

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

Tecnología

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Tecnología

Un error que sale caro: este pequeño aparato de la casa podría elevar el consumo en la factura de la luz

Tecnología

Sin este dispositivo, los paneles solares de su hogar no rendirán de manera óptima durante el frío intenso y las lluvias fuertes

Tecnología

Invierno sin frío ni gastos excesivos: la novedosa tecnología que ayudaría a reducir el consumo de energía en casa

Eliminar los huevos de cucaracha de la casa es crucial por varias razones relacionadas con la salud.
Eliminar los huevos de cucaracha de la casa es crucial por varias razones relacionadas con la salud. Foto: Getty Images

De acuerdo con el blog Plaguinsa, la parte trasera de aparatos eléctricos como la nevera o el frigorífico es considerada como “una de las zonas más habituales donde se refugia la cucaracha”. Esto se debe a que el insecto “encuentra la temperatura y humedad óptimas para establecerse, reproducirse y crear sus nidos sin ser detectada”.

¿Cómo identificar una plaga en la nevera?

Aunque las cucarachas suelen pasar desapercibidas por su comportamiento furtivo, hay señales que permiten sospechar de su presencia. Entre las más comunes están las marcas que dejan a su paso, como manchas oscuras o pequeños residuos similares a puntos negros, que suelen aparecer en la parte posterior o en los rincones inferiores de la nevera.

Invierno sin frío ni gastos excesivos: la novedosa tecnología que ayudaría a reducir el consumo de energía en casa

Otro indicio importante es la aparición de malos olores dentro del electrodoméstico. Un aroma rancio, a humedad o moho, puede estar relacionado con la presencia de estos insectos, ya que lo desprenden cuando se agrupan o se sienten en peligro. Asimismo, durante la noche es posible escucharlas desplazarse, pues suelen moverse en silencio cuando el entorno está en calma.

La aparición de una cucaracha viva dentro de la nevera no debe tomarse a la ligera. Este hallazgo suele indicar que existe una infestación activa, ya que se reproducen con rapidez y pueden multiplicarse en poco tiempo, convirtiendo un problema pequeño en una situación difícil de controlar.

La mala conservación de los alimentos puede provocar una intoxicación.
Otro indicio importante es la aparición de malos olores dentro del electrodoméstico. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar tener una plaga de cucarachas?

Según los expertos, la mejor forma de prevenir la aparición de cucarachas es manteniendo hábitos de higiene constantes en la cocina, eliminando restos de comida de superficies, suelos y aparatos.

Además, evitar dejar platos sucios durante la noche, almacenar los alimentos en envases bien cerrados y sacar la basura a diario reduce significativamente las fuentes de alimento y ayudaría a evitar una plaga de estos insectos en la casa.

Finalmente, debe controlar la humedad mediante la reparación de fugas, sellar grietas o espacios donde puedan esconderse y colocar burletes en puertas y ventanas para impedir su ingreso y limitar los lugares donde puedan refugiarse.

Más de Tecnología

¿Cuándo y dónde se verá la próxima ‘luna de sangre’?

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos.

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Aunque se trate de una misión análoga, los experimentos que se desarrollarán son científicos y aplicables al mundo real.

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero.

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Los cajeros automáticos puede ser empleados para cometer estafas y fraudes.

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Su uso en salud y energía justifica un precio que pocos materiales pueden alcanzar.

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Mensajes aparentemente legítimos hoy esconden engaños diseñados con datos reales de sus víctimas.

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

El chatbot Grok amplía su alcance y llega a Android, donde los usuarios pueden registrarse antes de su lanzamiento oficial.

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

El éxito del empresario estaría ligado a una disciplina personal aplicada durante años.

La técnica psicológica que perfectamente utiliza Elon Musk: su exesposa dice que está asociada con su éxito

Noticias Destacadas