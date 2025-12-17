Sin microondas ni electricidad: el método sencillo que descongela alimentos en minutos

Descongelar alimentos es una tarea cotidiana que, en muchas ocasiones, se hace a contrarreloj. El microondas suele ser el recurso más habitual para hacerlo, aunque no siempre es el más recomendable, ya que puede cocinar parcialmente el producto o alterar su textura.

El agua caliente, por su parte, implica riesgos sanitarios si no se usa correctamente. Frente a este panorama, en los últimos años ha ganado popularidad un método sencillo, silencioso y sin consumo energético. Se trata de las tablas descongelantes de aluminio, debido a su capacidad para acelerar la descongelación de alimentos sin necesidad de electricidad ni calor añadido.

Esta técnica puede ser una gran opción para descongelar el pollo. Foto: Getty Images

A simple vista pueden parecer un truco poco fiable, pero su funcionamiento tiene una base física clara y conocida. El químico Vladimir Sánchez, conocido en redes como @breakingvlad, explicó por qué este tipo de tablas pueden reducir el tiempo de descongelación en determinados casos y cuáles son sus límites.

La clave, de acuerdo con el químico, está en las propiedades del aluminio y en su capacidad para transferir el calor del entorno al alimento de forma más eficiente que otros materiales habituales en la cocina.

La función de la placa descongelante es simple. El químico explica que estas tablas suelen estar fabricadas en aluminio, un metal conocido por ser un excelente conductor térmico. Esto significa que puede transferir calor de un lugar a otro de forma rápida y eficiente.

Por ello, cuando coloca un alimento congelado sobre la tabla, el calor de la propia superficie y del ambiente se transfiere al alimento de manera mucho más rápida que si lo pusiera sobre madera u otros materiales, que son malos conductores térmicos. De este modo, según explica el químico, el alimento se descongelará en tan solo unos pocos minutos.

Lo más opcional es descongelar los alimentos en la nevera, con agua fría o en el microondas. Foto: Getty Images

Aun así, estas tablas no eliminan los riesgos asociados a una descongelación incorrecta. Las guías de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerdan que dejar alimentos a temperatura ambiente puede favorecer la proliferación bacteriana, ya que entre 5 ºC y 65 ºC se encuentra la llamada “zona de peligro”.

Por ello, aunque estos utensilios pueden ser útiles para acelerar el proceso, siempre es recomendable combinar su uso con prácticas seguras de descongelación. Lo más opcional es descongelar los alimentos en la nevera, con agua fría o en el microondas, métodos controlados que mantengan los productos fuera de la llamada ‘zona de peligro’ bacteriana.

*Con información de Europa Press.