Tecnología

Sin microondas ni electricidad: el método sencillo que descongela alimentos en minutos

Aunque este método puede ser útil para acelerar el proceso, un experto recomienda combinar su uso con prácticas seguras de descongelación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
17 de diciembre de 2025, 1:56 p. m.
Carne congelada.
Carne congelada. Foto: Getty Images

Descongelar alimentos es una tarea cotidiana que, en muchas ocasiones, se hace a contrarreloj. El microondas suele ser el recurso más habitual para hacerlo, aunque no siempre es el más recomendable, ya que puede cocinar parcialmente el producto o alterar su textura.

El agua caliente, por su parte, implica riesgos sanitarios si no se usa correctamente. Frente a este panorama, en los últimos años ha ganado popularidad un método sencillo, silencioso y sin consumo energético. Se trata de las tablas descongelantes de aluminio, debido a su capacidad para acelerar la descongelación de alimentos sin necesidad de electricidad ni calor añadido.

Esta técnica puede ser una gran opción para descongelar el pollo.
Esta técnica puede ser una gran opción para descongelar el pollo. Foto: Getty Images

A simple vista pueden parecer un truco poco fiable, pero su funcionamiento tiene una base física clara y conocida. El químico Vladimir Sánchez, conocido en redes como @breakingvlad, explicó por qué este tipo de tablas pueden reducir el tiempo de descongelación en determinados casos y cuáles son sus límites.

La clave, de acuerdo con el químico, está en las propiedades del aluminio y en su capacidad para transferir el calor del entorno al alimento de forma más eficiente que otros materiales habituales en la cocina.

Noticias Destacadas