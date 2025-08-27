Cosas que no debe hacer si aparecen cucarachas en su hogar; pueden propagar estos insectos

Una de las experiencias más desagradables para una persona es encontrar cucarachas en lugares del hogar, como el balo o la cocina. Estos insectos son transportadores de bacterias y pueden desencadenar alergias en las personas.

La primera reacción de las personas al detectar la presencia de estos desagradables insectos es recurrir a medidas improvisadas. No obstante, expertos en entomología y control de plagas, como el creador de contenido conocido como ‘El Bicho Raro’ (@aprendesobreplagas), insiste en que hay varias conductas que, en vez de ayudar, agravan la situación.

Usar lejía

La primera reacción de las personas es echar lejía en los desagües pensando que esto desaparecerá inmediatamente las cucarachas. Según el experto, esta sustancia no alcanza a las colonias ocultas en grietas, tuberías o rincones de difícil acceso. De hecho, usar este producto puede resultar riesgoso, ya que la lejía deteriora materiales como PVC y, si se mezcla accidentalmente con otros químicos, libera gases tóxicos como el cloro.

Introducir cajas de cartón

Tener cajas de cartón en el hogar genera un serio problema, ya que son auténticos escondites para cucarachas. La estructura hueva y las condiciones de transporte las convierten en el refugio ideal para que esta clase de insectos invadan su hogar.

La recomendación de los expertos es abrir estas cajas en el exterior, retirar el cartón y botarlo inmediatamente para evitar una invasión de cucarachas.

Limpiar solo lo que se ve

El creador de contenido señaló que otro error frecuente es limpiar las encimeras, mesas y superficies visibles, dejando de lado los rincones oscuros donde estos insectos crecen rápidamente. Los lugares que también deben ser limpiados de manera profunda son debajo de electrodomésticos, zócalos, grietas en paredes y la parte trasera de los muebles. Dejar estos lugares sucios o con restos de comida facilitará la propagación de las cucarachas.

Pensar que basta con guardar la comida

A pesar de que cerrar correctamente los recipientes de harina es una medida bastante lógica, no basta por sí sola. Las cucarachas son insectos que también buscan agua y humedad. Tuberías con filtraciones, goteras o hasta pequeños charcos pueden crear toda una colonia de estos insectos indeseables.