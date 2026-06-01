Dólar cerró a la baja en Colombia y con caída de más de $120 en el mercado: precio oficial del 1 de junio

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 1 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.556, lo que significó una reducción de $ 122 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.678.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 75, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.603.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.603, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.550. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.559.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.553 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 836,18.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,27 % llegando a las 99,115 unidades.

Dólar se comportó volátil este lunes. Foto: Banco Unión

Un barómetro de la industria de EE. UU., en su nivel más alto en cuatro años

La actividad manufacturera de Estados Unidos alcanzó en mayo su nivel más alto en cuatro años, por encima de las previsiones de los analistas y a pesar del impacto de la guerra en Oriente Medio, según un barómetro de la industria publicado el lunes.

El índice del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), una federación profesional, se situó en 54 %. Hay que remontarse a mayo de 2022 para encontrar un resultado más elevado (55,9 %), indicó en un comunicado.

Cualquier valor por encima de 50 % implica expansión de actividad.

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Los inversores esperaban una mejora menor (a 53,2 %), según el consenso de los analistas.

En sus respuestas, sin embargo, las empresas encuestadas reflejan una realidad complicada.

“En mayo, el 25 % de los comentarios fueron positivos y el 69 % negativos”, señaló la directora de la encuesta, Susan Spence.

Entre las observaciones negativas, la guerra en Irán se mencionó en el 42 % de los casos y los aranceles en el 18 %, agregó.

Desde su regreso al poder el año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump ha alterado el orden comercial global con aranceles sectoriales y de aplicación mundial. Muchos de esos aranceles fueron anulados por la Corte Suprema en febrero, con una gran incertidumbre en torno al proceso de reembolso.

Un barómetro de la industria de EE.UU., en su nivel más alto en cuatro años Foto: stock.adobe.

La volatilidad de los precios también fue una preocupación clave.

“El 57 % de los participantes citó la fluctuación de los precios como un problema para su empresa”, apuntó Spence.