Analdex pide restablecer plenamente el libre comercio entre Colombia y Ecuador tras eliminación de tasa aduanera

La decisión del Gobierno ecuatoriano de eliminar la tasa de servicio aduanero aplicada a mercancías colombianas reabrió la discusión sobre el futuro de la relación comercial entre ambos países y llevó a empresarios colombianos a pedir medidas adicionales para normalizar completamente el comercio bilateral.

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La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) considera que la eliminación del cobro representa un avance importante, pero advierte que aún existen retos para recuperar plenamente las condiciones de libre comercio.

La medida comenzó a regir oficialmente desde el 1 de junio y, según el gremio, podría beneficiar a miles de compañías que dependen del intercambio comercial entre ambas economías, particularmente en sectores manufactureros, alimentos, productos farmacéuticos y bienes industriales.

La relevancia económica del mercado ecuatoriano explica parte de la preocupación empresarial. Durante 2025, Ecuador se consolidó como el segundo principal destino de las exportaciones no minero energéticas colombianas, con compras cercanas a US$1.666 millones, convirtiéndose en uno de los socios comerciales más relevantes para el aparato productivo nacional.

Sin embargo, la relación comercial comenzó a mostrar señales de debilitamiento recientemente. Durante el primer trimestre de 2026, Ecuador cayó del segundo al cuarto lugar entre los principales destinos de exportaciones no minero energéticas colombianas, registrando una caída cercana al 22,9%, cifra que encendió alertas dentro del sector exportador.

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El impacto de la relación bilateral alcanza además a miles de compañías. Según Analdex, cerca de 2.700 empresas colombianas participan activamente en este comercio, mientras durante la última década más de 2.600 compañías exportaron regularmente hacia Ecuador, comercializando más de 2.600 productos distintos.

Colombia y Ecuador mantienen una de las relaciones comerciales más importantes de la región andina. Foto: Colprensa

Entre los sectores que podrían recibir mayores beneficios aparecen alimentos, medicamentos, productos de aseo, químicos, plásticos y vehículos.

Para Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, la decisión ecuatoriana representa una oportunidad para reconstruir confianza comercial y avanzar hacia condiciones más estables para empresas y consumidores.

El gremio considera que la normalización completa permitiría fortalecer competitividad regional, reducir costos asociados al comercio y recuperar dinamismo exportador.

La discusión también revive el papel de la integración regional. Colombia y Ecuador hacen parte de la Comunidad Andina, bloque que históricamente ha impulsado principios de libre circulación comercial, reducción de barreras y fortalecimiento económico regional.

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Sin embargo, episodios recientes muestran cómo decisiones regulatorias continúan teniendo efectos directos sobre cadenas productivas, inversión y crecimiento exportador.

Para empresarios del comercio exterior, la eliminación de la tasa representa un primer paso, pero el verdadero reto ahora será recuperar la confianza, estabilidad y previsibilidad necesarias para que el comercio bilateral vuelva a crecer.