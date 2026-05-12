Daniel Quintero, superintendente nacional de Salud, anunció en su cuenta de X que les solicitó la renuncia a todos los interventores de las EPS, con miras a revisar su rendimiento y evaluar su continuidad en los cargos.

“He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones y resultados para evaluar su continuidad o retiro”, dijo el exalcalde de Medellín este 12 de mayo.

Las EPS intervenidas son Asmet Salud EPS, Capresoca EPS, EMS Sanar EPS, Famisanar, Nueva EPS, S. O. S. EPS, y Savia Salud EPS, según documentos oficiales de la Superintendencia.

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Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, reprochó a Quintero: “Parece que Pinturita no se ha enterado que todos los interventores que mal administran las EPS han sido nombrados por este Gobierno”.

Horas antes de tomar la decisión, Daniel Quintero anunció que la intervención a las EPS no funcionó y coincidió con un informe de la Contraloría General de la República que advirtió la misma situación.

“Los interventores no pueden capitalizar y muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas. La Superintendencia es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control”, dijo Quintero.

Daniel Quintero, superintendente Nacional de Salud. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Él indicó que la misión que le entregó el presidente Gustavo Petro era devolverle los ‘dientes’ a la Superintendencia Nacional de Salud para perseguir la corrupción y proteger a los pacientes, víctimas del entramado.

La versión de Quintero es que la intervención de las EPS no son la reforma a la salud, sino la prueba de que se necesita un cambio en el sistema para mejorar las condiciones de los colombianos.

“Mi misión, cumpliendo la orden del presidente, es enfrentar a los corruptos y defender al paciente que siempre resulta ser la víctima”, escribió el exalcalde de Medellín por medio de su cuenta de X.

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Mientras el exmandatario distrital daba estas declaraciones, en redes sociales lo cuestionaban por las decisiones que ha tomado desde la Superintendencia, donde ha llevado a sus aliados salpicados en procesos de presuntas irregularidades en su administración en Medellín.