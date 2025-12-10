La Universidad Sergio Arboleda entregó Doctorado Honoris Causa a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

La Universidad Sergio Arboleda otorgó el Doctorado Honoris Causa en Innovación y Negocios a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval.

La distinción fue entregada el 9 de diciembre en un acto realizado en el Centro de Eventos Hall 74, como reconocimiento a su trayectoria en el sector financiero y su trabajo en el ámbito empresarial.

Durante la ceremonia, Sarmiento Gutiérrez señaló que la formación doctoral aporta al fortalecimiento de la economía del país a través de profesionales capaces de generar conocimiento y orientar mejores decisiones tanto en el sector privado como en el público.

También resaltó la importancia de integrar la investigación académica con las necesidades de las empresas.

Por su parte, Eduardo Guacaneme Pineda, decano de PRIME Business School, destacó que el primer egresado del Doctorado en Innovación y Negocios refleja el perfil que la institución busca promover: profesionales con visión estratégica, capacidad de innovación y compromiso con el desarrollo de nuevos proyectos.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez recibió la distinción en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo empresarial del país. | Foto: Universidad Sergio Arboleda

Sarmiento Gutiérrez, ingeniero civil y con estudios en matemáticas y finanzas, cuenta con cerca de cuatro décadas de experiencia profesional, una parte importante de ellas en el ámbito financiero. Desde el año 2000 ha ocupado cargos directivos dentro del Grupo Aval, contribuyendo al fortalecimiento de su estructura empresarial.