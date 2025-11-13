Suscribirse

Bancos

Ganancias del Grupo Aval, creado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, durante el III trimestre 2025

El conglomerado financiero tiene una cartera bruta superior a 203 billones.

Redacción Economía
13 de noviembre de 2025, 8:15 p. m.
Luis Carlos Sarmiento Angulo, creador del grupo Aval
Luis Carlos Sarmiento Angulo, creador del grupo Aval | Foto: Fotos Archivo SEMANA

El tercer trimestre de 2025 se movió en terreno positivo para el Grupo Aval, el conglomerado financiero creado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Según un reporte presentado ante la Superintendencia Financiera, la utilidad neta generada en el tercer trimestre fue de 521 mil millones, lo que implica un crecimiento de un 5,3 % frente al segundo trimestre de este año y un 25,3 % más que en el mismo trimestre del año pasado.

De acuerdo con el informe presentado por el Grupo ante la Superfinanciera, la cartera bruta alcanza los 203,4 billones de pesos, equivalentes a un aumento del 4,6 % frente al tercer trimestre 2024.

Los depósitos consolidados ascendieron a 212,6 billones de pesos, un crecimiento del 8,5 % frente al tercer trimestre del año anterior.

El informe indica que, con corte a agosto de este año, el Grupo Aval llevaba una participación del 25,1 % en la cartera total del país. Dentro de lo que más aumentó, en relación con la distribución de cartera, es la de consumo, seguida por la de vivienda, con una participación menor del componente comercial.

Pagos con Bre-B y otras billeteras electrónicas tendrían retefuente del 1,5 %
Pagos inmediatos Bre-B | Foto: Montaje El País: Bre-B/ 123RF

Acogida de la estrategia de llaves

En el contexto de las llaves que están inscribiendo los colombianos, dentro de la estrategia Bre-B, para la aplicación del sistema de pagos inmediatos que creó el Banco de la República, el Grupo Aval lleva 8,1 millones de llaves inscritas, de personas naturales, y 1 millón de llaves en el comercio.

