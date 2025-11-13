Ganancias del Grupo Aval, creado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, durante el III trimestre 2025

El tercer trimestre de 2025 se movió en terreno positivo para el Grupo Aval, el conglomerado financiero creado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Según un reporte presentado ante la Superintendencia Financiera, la utilidad neta generada en el tercer trimestre fue de 521 mil millones, lo que implica un crecimiento de un 5,3 % frente al segundo trimestre de este año y un 25,3 % más que en el mismo trimestre del año pasado.

De acuerdo con el informe presentado por el Grupo ante la Superfinanciera, la cartera bruta alcanza los 203,4 billones de pesos, equivalentes a un aumento del 4,6 % frente al tercer trimestre 2024.

Los depósitos consolidados ascendieron a 212,6 billones de pesos, un crecimiento del 8,5 % frente al tercer trimestre del año anterior.

El informe indica que, con corte a agosto de este año, el Grupo Aval llevaba una participación del 25,1 % en la cartera total del país. Dentro de lo que más aumentó, en relación con la distribución de cartera, es la de consumo, seguida por la de vivienda, con una participación menor del componente comercial.

