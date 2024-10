Viña Machado destapó angustiante experiencia que vivió con su hijo León y los puso en peligro: “Luchó por su vida”

Viña Machado se ha destacado como una de las actrices más admiradas y comentadas de la televisión colombiana, gracias a los roles que ha interpretado a lo largo de su carrera. A sus 45 años, la actriz ha deslumbrado y conquistado a miles de seguidores en redes sociales con los diversos proyectos en los que ha participado, consolidándose como una de las figuras más relevantes en la industria del entretenimiento por su talento y dedicación.

A pesar de los continuos elogios que ha recibido por su labor actoral, la celebridad también ha sido noticia por su vida personal. En particular, ha captado la atención de los medios y las redes sociales debido a las situaciones que ha atravesado a lo largo de los años, desde que es una figura pública.

De hecho, recientemente, Viña Machado hizo un viaje al pasado y revivió una cruda experiencia que pasó con su hijo, León, quien nació como un milagro. La artista concedió una charla a un formato digital, donde abrió su corazón y habló del angustiante instante que atravesó cuando estaba esperándolo.

La actriz nació en Santa Marta, el 17 de agosto de 1979. Tiene 45 años. | Foto: @vinamachado

La celebridad afirmó que años atrás, cuando estaba embarazada, tuvo que lidiar con una preocupante noticia, la cual le dieron los médicos. Esto puso en riesgo su salud y la de su bebé, llegando a pensar que todo tendría un desenlace lamentable.

En conversación con Cristina Estupiñán, la colombiana dijo: “A las 26 semanas de embarazo me da una bacteria y a mí me da una trombosis en la cabeza porque tenía una bacteria que iba a matar a León, entonces fue un doble milagro. Y le dije a Dios: ‘Yo que no quería ser madre y tú me mandas este desafío tan grande”.

No obstante, todo se habría dado en un viaje a Europa, donde no comió bien y las condiciones no ayudaron a que se estabilizara su organismo, pese a que se cuidaba a cada instante.

“Cuando tenía cuatro meses de embarazo viajé a España a grabar una película, yo sabía, pero mis compañeras no, y me decían por qué no comía, pues allá solo había gamba y huevos rotos. Me cuidé mucho pero yo contraje la bacteria allá”, comentó.

Viña Machado | Foto: Instagram @vinamachado

Tiempo después, con varios meses de gestación, Viña Machado viajó por Colombia y grabó una serie, atravesando otro tipo de situaciones.

“Nosotros grabábamos en Yopal, pero hubo paro camionero, y me empezó a dar un fuerte dolor de cabeza que no me paraba y tuve que irme a la Clínica Santafé en Bogotá y allí me aplicaron una vacuna pero con la bacteria que yo no sabía que tenía, no salí de la clínica sino dentro de un mes después”, apuntó.

Poco a poco intentó recuperarse y allí fue cuando la actriz enfrentó un desconcierto absoluto por su salud y la del niño. Luchando contra los pensamientos que aparecían, dejó que los procedimientos ayudaran y se produjera un alivio, pues actualmente su hijo es fuerte y saludable.