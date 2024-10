Lincoln Palomeque rompió el silencio y habló sobre su verdadera situación sentimental: “Eso merece respeto”

El actor reveló que estaba soltero hace mucho tiempo, por lo que no veía conveniente que estuvieran inventando vínculos falsos que no existían. En medio de su molestia pidió seriedad y cuidado con la información que se daba, evitando así que alguien resultara afectado.

“¿De dónde sacan cosas así? No importa que me inventen cuentos, como ha pasado en los últimos años, lo maluco es que hay personas con las que me han relacionado, que tienen su vida, sus parejas y eso merece respeto. Además, pueden ser hasta riesgosos esos chismes, sean serios. Hace mucho estoy solo, no crean en lo que leen por ahí”, escribió, pronunciándose por primera vez sobre esta clase de noticias.