Carolina Cruz abrió su corazón y destapó anhelo que influyó en ruptura con Lincoln Palomeque: “Debí haber sido más clara”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se convirtieron en protagonistas de una fuerte ola de noticias en los medios colombianos, debido a la ruptura amorosa que vivieron hace un par de años. La pareja tomó caminos distintos, a raíz de una serie de detalles que se mantuvieron en secreto.

Los dos famosos anunciaron su decisión a través de redes sociales, evitando entrar a profundidad en los elementos que transformaron su amor y los llevaron a que las dinámicas cambiaran. Ambos guardaron silencio y siguieron en sus proyectos, esquivando los interrogantes de los curiosos.

Sin embargo, recientemente, Carolina Cruz fue quien quiso romper el silencio sobre esta separación, contando en un espacio digital sobre las razones de fondo que hubo para terminar todo con Lincoln Palomeque. La presentadora fue contundente al revelar un anhelo que tuvo y que influyó en su pasado.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque cuando estaban juntos | Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La exreina, en su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, aseguró que fue permisiva y no habló con claridad sobre los deseos que llevaba en su interior. La colombiana aseguró que transformó ideas y deseos por una dinámica en pareja, pasando la página con algo que, tal vez, esperó en su proceso personal.

“Yo debí haber sido más clara en lo que quería desde el inicio. Lo más difícil de entender de una relación es que yo pasé por muchos momentos de mi vida, momentos en los que quise casarme, momentos donde no me quise casar... Yo no me casé con Lincoln, nosotros vivimos todo el tiempo en unión libre y fue una decisión de los dos”, comentó.

“Yo siento que a mí me faltó ser más fuerte en un momento de la vida y decirle: ‘Oye, yo sí me quiero casar. Si tú no te quieres casar es tu problema. Yo sí me quiero casar’. Pero yo, a lo largo de mi vida, he sido muy permisiva con muchas cosas y hablo de permisiva en el buen sentido. Uno tiene que aprender a poner límites, eso es lo que más me ha costado... al igual que decir ‘no’”, dijo en el espacio.

Carolina Cruz puntualizó en que modificó conductas y actitudes, disfrutándose las experiencias de una forma distinta. No obstante, dejó de lado su posición y esos sueños que cargaba de llegar al altar, con el hombre que amaba.

Esto fue lo que contó la reconocida presentadora. | Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

“Ya aprendí a decir que no y a poner límites. Pero para llegar a ese aprendizaje tuve que perder muchas cosas y dejar atrás muchas cosas. (...) Yo era muy permisiva en no decir cosas con las que no estaba de acuerdo por evitar. Soy cero tóxica (...), lo que termina pasando con la distancia es que muchas veces pensamos que está bien, sin que esté bien. En su momento tuve que dar mi punto de vista y decir que yo sí me quiero casar, quiero entrar a la iglesia vestida de blanco”, aseguró.

La celebridad señaló que Lincoln Palomeque era un hombre muy especial en su vida, ya que le dio a sus hijos y le permitió tener una familia durante muchos años.

“Fui completamente feliz, conocí a un hombre maravilloso con el que construí una familia hermosa y que me regaló lo más grande que tengo en mi vida, que son mis hijos, obvio que funcionó y funcionó muy bien, pero llegó un momento donde la relación se enfrió... y cuando esto pasa, no hay un culpable, siempre hay dos”, reveló ante cámaras.