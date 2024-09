Ana María Trujillo, quebrantada, habló sobre la muerte de su hijastra; reveló las causas del deceso: “Me siento paralizada”

Ana María Trujillo se ubicó como una de las actrices más recordadas y reconocidas de la televisión nacional de finales de la década de los noventa y principios de siglo por su labor en producciones como La quiero a morir, Yo no te pido la luna, Los caballeros las prefieren brutas y Sofía, dame tiempo, entre otras.

La celebridad, gracias a lo que fue su exitosa carrera en la pantalla chica, logró reunir una extensa lista de admiradores que hoy le expresan su cariño y apoyo a través de redes sociales como Instagram, donde cuenta con una comunidad digital de la que hacen parte 260 mil usuarios.

Sin embargo, meses atrás, Ana María Trujillo dejó sin palabras a miles de sus conocidos, fanáticos y allegados con una lamentable noticia que golpeaba su realidad. La colombiana reveló que estaba de luto, pues había perdido a una de las hijas de su actual esposo.

La actriz regresó a la televisión tras años desde que se alejó por temas personales. | Foto: Tráiler oficial Pedro, el escamoso - YouTube Star Latinoamérica

La celebridad, en ese momento, recurrió a redes sociales y dejó unas palabras, despidiendo a quien fue como su hija: “Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida”.

No obstante, recientemente, Ana María Trujillo concedió una entrevista a Laura Acuña, para La sala de Laura Acuña, donde habló de este doloroso momento que experimentó con su familia. La artista indicó que la tragedia le cambió la vida, dejándole un vacío inmenso en el corazón.

“Acabamos de pasar por la tragedia más grande de mi vida. José está muy mal, se ha bajado como 10 kilos. Me duele mucho que un ser humano como él esté pasando por algo tan doloroso porque no se merece eso ni él ni nadie”, dijo, con la voz quebrada.

“José es una persona que está ahí para todas sus hijas, y estuvo siempre cuando estuvo ‘Kim’, ellos eran muy unidos y dependía emocionalmente de él, entonces es durísimo. Todas las noches le daba los saludos”, agregó.

Ana María Trujillo habló de las causas de la muerte de su hijastra. | Foto: YouTube La sala de Laura Acuña

En cuanto a las causas de su muerte, Ana María Trujillo indicó que todo se trató de un colapso interno en el cuerpo de su hijastra, quien lidió con covid-19 e influenza al mismo tiempo.

“Ella vivía en Miami, y nos llamaron, de repente José entró a mi cuarto a las 10:00 p. m. y me dice: ‘Kimberly está en coma’. Yo no podía creer, empecé a gritar y a la media hora nos llaman y nos dicen que el cuerpo no aguantó”, relató.

“El cuerpo le colapsó, ella tuvo influenza y covid al mismo tiempo, además estaba muy flaca y el cuerpo no aguantó. Le dio un paro cardiorespiratorio, la alcanzaron a llevar al hospital, un amigo con el que estaba y pues nada”, mencionó, muy afectada.