Famosa de ‘Sábados Felices’ destapó última conversación con la Gorda Fabiola; le hizo dura confesión: “me quiero ir a descansar”

El pasado 19 de septiembre de 2024, Colombia perdió a una de las humoristas más grandes de la televisión nacional: Fabiola Emilia Posada, conocida como la Gorda Fabiola. La estrella cerró sus ojos tras una fuerte ola de situaciones de salud que lidió, las cuales comprometieron su estabilidad y la debilitaron poco a poco.

A pesar de los quebrantos que aparecieron en el camino, la celebridad siempre brilló y se robó el corazón del público, el cual esperaba verla de nuevo en los escenarios de Sábados Felices. Aunque la artista luchó hasta el final, su cuerpo no pudo salir adelante y terminó partiendo del plano terrenal, rodeada de cientos de personas que la amaban.

Días después de su muerte, se pudieron conocer detalles de cómo fueron los últimos días de vida de la Gorda Fabiola, gracias a visitas y cercanías que tuvo con varios de sus fieles amigos. Una de las que vivió una experiencia inesperada con la famosa, antes de ser internada en la clínica, fue María Auxilio Vélez, que quedó sorprendida con lo que su colega le dijo en aquel instante.

Las celebridades fueron muy amigas con el pasar de los años. | Foto: @mariauxiliovelez

De acuerdo con lo que relató la también integrante de Sábados Felices, ambas se encontraron una semana antes con la intención de ir a almorzar y charlar. En el diálogo que sostuvieron se pudo percibir que la fallecida comediante presentía, de una u otra forma, lo que pasaría, ya que estaba agotada de las condiciones de salud que aparecieron en el camino.

En Voz Pópuli, de Blu Radio, Vélez dialogó con Jorge Alfredo Vargas y destapó una serie de cosas que le dijo la Gorda Fabiola antes de morir, precisamente cuando estaban organizando todo para ese almuerzo que deseaban tener. La humorista reveló que su amiga estaba muy enferma y la tenían que ayudar porque las piernas no le respondían como antes.

“Es muy triste, esto ha sido muy duro, mi ‘George’, tú lo sabes… Estaba tan enferma que había que maquillarla, ella llegaba punta en blanco, ya maquillada, pero sus piernitas ya no le respondían… Me decía: ‘Mariau, tenemos que hablar’. Y yo no me salía del personaje, pero cuando acabamos de grabar, fui a buscarla y ya no estaba. Entonces, le dejé un mensaje porque quería abrazarla, quería charlar con ella y darle un abrazo. Me respondió a los 2 días y me dijo: ‘Hijita, gracias, te voy a hacer los frijolitos que te gustan y te invito el jueves a almorzar’”, comentó.

María Auxilio afirmó que su amiga le dijo que estaba cansada y se quería ir a descansar, ya que no sentía que fuera justo con su familia todo lo que estaban lidiando por la salud.

María Auxilio Vélez contó la última conversación con su gran amiga. | Foto: Instagram @mariauxiliovelez

“Poniéndome al tanto de todo su sufrimiento, me dijo que ella quería irse a descansar. Que no era justo con ‘Polilla’, con sus hijos y con ella. No quería estar en la clínica porque ella sabía las torturas que tenía que pasar en una clínica y aceptaba que era por culpa de ella, por no haber estado más atenta, pero le tenía pavor a la clínica... Mariau, yo me quiero ir a descansar, estoy agotada’… Alcancé a darle el último abrazo”, agregó.

La integrante de Sábados Felices comentó que en aquel almuerzo escuchó cómo la ‘Gordita’, como le decían de cariño, esperaba irse pronto, pidiéndole a Dios en sus oraciones que sucediera.

“Estuvimos almorzando y me dice: ‘Ay, hijita’, imagínate que estaba en la habitación y me puse a orar… Yo me quería ir y dije: ‘Padre, llévame’, no me moría esa noche, él me habló y me dijo: ‘Hijita, oración y adoración’. Estoy orando, pero no sé a quién orar, hijue…”, contó, soltando una carcajada de recordarla en sus mejores momentos.

“Algo admirable era que la ‘Gorda’ se reía de sí misma, no le importaba. Era una persona que tenía la autoestima superalta… Se acostaba muy temprano y, lo primero que hacía era emperifollarse, sus pestañas y todo. Después, se metía en la cocina a hacer su almuerzo”, aseveró, describiéndola.