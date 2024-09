Carolina Cruz confesó varios detalles de su separación con Lincoln Palomeque: “había frialdad”

Carolina comenzó aclarando que nunca se casó con Lincoln y que su relación siempre fue en unión libre, pese a que en algún momento deseó dar ese paso. “Yo pasé por muchos momentos en mi vida donde quise casarme, donde no me quise casar. Yo no me casé con Lincoln, nosotros vivimos todo el tiempo en unión libre y fue una decisión de los dos”, expresó la colombiana.

“Me faltó ser más fuerte en algún momento de la vida y decirle, ‘oye, yo sí me quiero casar’”, “fui muy permisiva en no decir lo que no me parecía o en no decir cosas con las que no estaba de acuerdo en su momento por evitar”.