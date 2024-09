Alejandro Estrada destapó la verdad detrás de su entrada a ‘La casa de los famosos’ y la infidelidad de Nataly Umaña

¿Qué pensó Alejandro Estrada cuando tomó la decisión de entrar a La casa de los famosos?

¿Cómo se sintió Alejandro Estrada al despedirse de Nataly Umaña?

“Me sentí bien, haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar (…) Se me dio la oportunidad de no solo ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”.