Melfi hizo fuerte confesión sobre Alejandro Estrada tras la polémica en La casa de los famosos: “lo hablaba con el psicólogo”

Desde un primer momento, esta situación generó opiniones divididas en redes sociales, pues aunque muchos apoyaron a la mujer en su decisión, muchos otros manifestaron que esta no fue la forma correcta de darle fin su matrimonio.

¿Hay algún tipo de comunicación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña?

En una reciente entrevista para Lo Sé Todo , programa de entretenimiento del Canal 1, Miguel Melfi dio detalles de lo que ha pasado en los últimos meses y confesó si ha hablado con sub excompañera Nataly Umaña.

¿Miguel Melfi le pidió perdón a Alejandro Estrada?

“Cuando yo supe que estaba comprometida, ni siquiera la miré, pero cuando empezamos a hablar mucho más y a sentir que había como un coqueteo, se dieron ciertas conversaciones que me hicieron dudar y con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que estábamos haciendo no era correcto”.