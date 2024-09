Dominica Duque rompió el silencio ante las críticas en MasterChef y Alejandro Estrada salió en su defensa

Dominica Duque es una de las participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity que más críticas recibe a través de las redes sociales, pues cientos de personas acuden a su cuenta de Instagram cada noche después de que presenta sus platillos, para resaltar los errores que comete en la cocina.

Incluso, las fallas que ha tenido la presentadora se han convertido en tema de conversación en distintas plataformas digitales, ya que los internautas afirman que para la mujer es muy complicado realizar cualquier tipo de preparación sin necesidad de pedirle ayuda a sus compañeros.

La actriz no supo cómo reaccionar a la trampa que hizo Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Dominica Duque respondió a las críticas de sus haters

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, Dominica Duque habló durante varios minutos sobre la situación y expresó su opinión al respecto.

“Yo no tengo que convencer a nadie para que me crean que yo estudio y que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, con que yo lo sepa estoy tranquila y sé que en algún momento, eso se va a ver, se va a reflejar (...) Yo les quiero hablar desde el corazón y les quiero decir que yo desde el día 1 que empezó la competencia, empecé a estudiar con profesor y me trasnochaba, lo que pasa es que es tanta información nueva que tú ni siquiera sabes cómo procesar”.

Dominica Duque | Foto: Foto: Cortesía Canal RCN

Manifestó que, en muchas ocasiones, los participantes del programa estudian cierto tipo de platos y al día siguiente se les presenta un reto completamente diferente y que no está relacionado con los conocimientos que adquirieron, pues cada uno de los retos que se presentan son sorpresa y no tienen tiempo para preparase antes de iniciar.

“Llega un punto en el que tu una noche estudias repostería, pero al otro día te toca ojo de vaca, entonces sí, yo estudié, pero no tengo ni idea (...) Hay muchas técnicas que tu aprendes y que no utilizas en el programa porque no pusieron una prueba así”.

Así mismo, manifestó que, el tiempo con el que cuentan para estudiar es muy corto, pues debido a las extensas jornadas de grabación, tienen que informarse y trabajar en sus conocimientos en las horas de la noche, limitando sus horas de sueño.

@dominicaduque Siempre te van a criticar, muchos no te van a valorar, tú no tienes que convencer a nadie de quién eres. Sólo tú sabes tu historia, tu lucha, tu proceso, tus batallas, tus triunfos💕✨ ♬ original sound - Dominica Duque✨

“Yo estoy muy orgullosa de mi proceso, entiendan que yo no sabía nada, acuérdense que yo me frité dos de mis dedos y yo te he tenido una ganancia impresionante en cuanto a la cocina y en fortaleza interna, en cómo enfrentar los retos de la vida, en como enfrentar el rechazo, ser perseverante y creer en mí”, concluyó.

Alejandro Estrada defendió a Dominica Duque en las redes sociales

Al darse cuenta de que su novia estaba siendo blanco de críticas nuevamente, no solo en redes sociales, sino por parte de algunos compañeros del programa como Cony Camelo, Carolina Cuervo y Caterine Ibarguen, Alejandro Estrada compartió una historia en la que manifestó estar orgulloso del proceso de Dominica.