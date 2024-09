Esta es la diferencia de edad entre Alejandro Estrada y Dominica Duque, la pareja de moda en MasterChef

¿Qué edad tiene Alejandro Estrada?

En medio de un video publicado en las redes sociales del Canal RCN, la presentadora Zulma Rey entrevistó al artista y le hizo algunas preguntas con respecto a su participación en el exitoso reality . No obstante, una de las que más llamó la atención estuvo relacionada con su edad, pues muchos se interesaron por saber cuántos años tiene de diferencia con su actual novia.

Esto generó opiniones divididas en la sección de comentarios del video, pues aunque muchos afirman que es muy mayor para ella, otros opinan que no hay ningún problema en cuanto a la edad.

“Perfecto, no se llevan mucho tiempo, además se ven hermosos juntos”, “No parece que le llevara tanto, él es un poco mayor”, “¿ Qué importa cuántos tengan? Lo importante es que sean felices y se sientan bien estando juntos”, “Me encanta esta pareja, se les nota la felicidad de estar juntos” y “Me encantan Alejandro y Dominica, son muy bellos” , son algunas de las opiniones que sobresalen.

Así fue la despedida entre Alejandro Estrada y Dominica Duque

No obstante, resaltó que solo necesitaba, al despedirse, recibir el abrazo de Dominica, pues fue la compañera de la que más aprendió, con la que compartió momentos de calidad y forjó una relación de cercanía y amor.

“Ay, a mí no me hacía falta, me hacía falta que bajara ella. Pero, a veces pasa y lo importante es que en el programa, vuelve y juega, con todo esto que venía sucediendo, pues yo obviamente llevaba una excelente relación”, afirmó frente a los micrófonos de la estación de radio.