No solo Alejandro Estrada: conozca los 7 famosos que han sido expulsados de realities populares por romper el reglamento

“¿Agarraste algo de la receta de Dominica? Tú no lo hiciste. Grave, compadre”, fue lo que dijo el juez y chef Nicolás de Zubiría al actor cucuteño, en el momento previo a la expulsión del participante. De acuerdo con las normas del formato televisivo, está prohibido presentar algo que no es preparación propia. Aunque posteriormente el actor admitió que lo hizo “sin pensar” y que fue una mala decisión del momento ante la presión del reto, no lo hizo de forma premeditada.