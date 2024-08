Dominica Duque no aguantó e hizo ‘pataleta’ tras salida de Alejandro Estrada de MasterChef; reprochó actitud de compañeros

La actriz no supo cómo reaccionar a la trampa que hizo Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

A pesar de que el artista no hizo esto con intenciones tramposas, las reglas del juego fueron claras y le cobraron su estadía en el reality . El colombiano no logró esquivar la decisión de los jurados, por lo que abandonó el juego.

No obstante, todas las miradas se posaron en Dominica Duque, quien no se contuvo y terminó en llanto por esta eliminación. La presentadora quedó pasmada, demostrando que no entendía cómo había sucedido todo.