Alejandro Estrada no se quedó callado y reveló la verdad detrás de su salida de ‘MasterChef’: “No tenía claras las reglas”

En el capítulo 61 de la sexta temporada de MasterChef Celebrity se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en el que uno de los 12 participantes que continuaban en el juego tendría que abandonar la competencia de manera definitiva en una prueba de preparación de postres.

En esta oportunidad, el seleccionado por el trío de chefs para salir del programa fue el reconocido actor Alejandro Estrada, pues pese a que tuvo un menor número de errores que sus contrincantes, rompió las reglas del juego al tomar un trozo de una de las preparaciones de Dominica Duque para completar su plato.

Ambos se abrazaron antes de que el participante abandonara la competencia. | Foto: Canal RCN

Esto fue mal visto por algunos de sus compañeros y miembros de la producción, quienes no estuvieron de acuerdo con su comportamiento y se manifestaron en contra frente a las cámaras del programa. Sin embargo, pese a que admitió su error, el actor fue eliminado luego de que sus acciones hayan sido calificadas como un comportamiento imperdonable dentro de la competencia.

Se sinceró frente a su salida del programa de cocina

Minutos después de que el capítulo llegara a su final, Alejandro Estrada se conectó con sus seguidores en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que compartió su punto de vista con respecto a la decisión de Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

“Quiero hablarles realmente de lo que pasó dentro del programa y cómo me siento. Ya todos ustedes lo saben, estuvieron viéndolo anoche, pero quiero aclararles a todos qué fue lo que sucedió. No sin antes dejar en claro que MasterChef Celebrity ha sido para mí una experiencia increíble, una experiencia que me llevo en el corazón, llena de aprendizajes, de momentos inolvidables, pero bueno, son cosas que suceden”, dijo frente a las miles de personas que ingresaron al en vivo.

Además, explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de agarrar un pedazo de la preparación que realizó su compañera.

“Al terminar mi plato, vi que Dominica tenía un brownie extra, que le había sobrado y normalmente me destaqué por ser un compañero colaborador dentro del formato, con todos, siempre traté de abrazar y dar mucho cariño con respecto al apoyo que podía necesitar alguno de ellos, en especial con Dominica, como ustedes lo han visto”.

No conocía bien las reglas del programa

Para finalizar la conexión con sus admiradores, Alejandro resaltó que, en el momento, no fue consciente de que estaba cometiendo un error, simplemente intentó ayudarse de un elemento que su compañera no iba a utilizar con el fin de complementar el plato que él había realizado. Además, no tenía claro que iba a ser castigado de ese modo, ya que no tenía un amplio conocimiento de las reglas.

Alejandro Estrada y Dominica brillaron en el reto de inmunidad y se convirtieron en los ganadores. | Foto: Tomada de YouTube RCN