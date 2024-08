Alejandro Estrada arremetió contra Cony Camelo por salvarse en ‘MasterChef’: “Quien merecía abandonar la cocina era ella”

Por otro lado, Cony Camelo y Franko Bonilla, aunque han tenido ciertos avances dentro de la cocina, han sido definidos por los seguidores del reality como los lunares del programa, pues no se destacan igual que los otros participantes; su curva de aprendizaje es más demorada y han tenido ciertos encontrones con otros concursantes, incluso con los jurados, como es el caso de la actriz con la chef Adria Marina, y del comediante con Alejandro Estrada.

Cony Camelo protagonizó incómoda situación con los jurados de MasterChef Celebrity; “Yo a usted no le voy a alegar”

Contexto: Cony Camelo protagonizó incómoda situación con los jurados de MasterChef Celebrity; “Yo a usted no le voy a alegar”

Alejandro Estrada habló de Franko Bonilla y Cony Camelo, de MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, al actor no dudó ni un solo segundo en dar a conocer el nombre de los dos participantes que no deberían continuar en la cocina, e incluso, que merecían salir antes que él: Cony Camelo y Franko Bonilla.

En cuanto a Cony Camelo, Estrada aseguró que “su desempeño no está a la par de muchos”. Siendo enfático en su eliminación, la cual se debatía entre él y ella, Alejandro afirmó: “Si no hubiera sido yo el eliminado, quien merecía abandonar la cocina era ella”.

View this post on Instagram

Para referirse al comediante que suele presentarse en diversos stand up comedy, con quien Alejandro tuvo más encontrones, el actor mencionó que a él es a quien más le cuesta desarrollar creatividad en los platos y hacer preparaciones que se salgan de su zona de confort.