Alejandro Estrada lanzó fuerte pulla tras su salida de MasterChef Celebrity: “No era necesario”

Esto se dio luego que en medio de un reto de postres, Alejandro Estrada tomó un poco de la preparación de Dominica Duque para completar su plato, acción que fue duramente criticada por los jueces, quienes decidieron que no podía continuar dentro del reality.

La fuerte crítica a MasterChef Celebrity

No obstante, resaltó que solo necesitaba despedirse recibir el abrazo de Dominica, pues fue la compañera de la que más aprendió, con la que compartió momentos de calidad y forjó una relación de cercanía y amor.

La famosa no aguantó la eliminación de Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity | Foto: Canal RCN

“Ay a mí no me hacía falta, me hacía falta que bajara ella. Pero a veces pasa y lo importante es que en el programa, vuelve y juega, con todo esto que venía sucediendo, pues yo obviamente llevaba una excelente relación”, afirmó frente a los micrófonos de la estación de radio.