Nataly Umaña causó alboroto con cruda pulla que le habría tirado a Alejandro Estrada: “Encontraste a tu verdadero amor”

La destacada actriz no pudo evitar estar en el centro de la atención del público seguidor del reality, quienes no dejaron pasar por alto ninguno de sus movimientos. Su vida personal se convirtió en un tema de discusión constante, siendo la sorprendente separación del empresario, con quien compartió más de 12 años de relación, uno de los aspectos más comentados en la prensa nacional.

Sin embargo, recientemente, la famosa actriz llamó la atención de los curiosos con un particular video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde cantaba y gozaba un tema del artista Joaquín Guiller. La ibaguereña fue captada al interior de un auto, repitiendo algunas líneas de la sentida canción.

“ Encontraste a tu verdadero amor...si se supone que lo nuestro ya se terminó. Pa qué me estás llamando, pa’ que me estás buscando ”, se escuchó, despertando intriga en más de uno.

Pese a que Nataly Umaña no profundizó ni dio detalles de a quién le cantaría esta canción, muchas personas en las plataformas digitales aseguraron que se trataba de una pulla en contra de Alejandro Estrada. Varios se percataron de que la artista subió este contenido al poco tiempo de que el empresario saliera de MasterChef Celebrity , por lo que fue más curioso aún.

Las personas afirmaron que esta era un indirecta para el exparticipante, pues había detalles particulares en la letra que estaba interpretando: “Jijijiji Anda Alejo Estrada?”, “Ohh, me suena a dedicatoria”, “En serio, Alejandro Estrada, no lo hagas”, “Jajajaja esa Naty”, “Linda canción, ¿cierto Alejandro Estrada?”, “Suena a dedicatoria, será para Alejo?”, “Dedicatoria a Alejo, vea pues”, “Siempre he sentido que Alejandro Estrada es muy raro”, “Eso son puras pullas”, “O sea que Alejandro o Melfi la están buscando”.