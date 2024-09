¿Aida Victoria llega al altar? Su nueva pareja la sorprendió con tierno regalo

Desde hace algunas semanas, la influenciadora Aida Victoria Merlano dio a conocer que tiene una nueva pareja y está disfrutando nuevamente de una relación amorosa, pese a que terminó con Westcol hace poco tiempo.

Aunque no ha querido compartir la identidad del hombre con quien comparte sus días, cientos de personas en redes sociales indican que se trata de Juan David Tejada, pues habrían identificado su voz en los distintos videos que la joven ha publicado. No obstante, no se han pronunciado al respecto.

La colombiana se sinceró sobre Westcol y su actual estabilidad emocional. | Foto: Instagram @aidavictoriam

Sin embargo, parecen estar muy felices y enamorados, ya que realizaron un romántico viaje por algunos países de Europa, para celebrar Amor y Amistad.

La razón por la que afirman que Aida Victoria estaría por casarse

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que suma más de 6.3 millones de seguidores, Aida Victoria compartió el emotivo momento en el que, su novio la sorprendió en el momento en el que respondía una pregunta de sus fans, la cual decía “Queremos boda”.

En medio de la grabación se puede escuchar al hombre dar una respuesta positiva, por lo que, Aida decidió preguntarle la razón por la que le gustaría unirse en matrimonio con ella.

“Porque me encantas, porque te amo, porque te adoro, porque me gustas, porque me fascinas”, afirmó el hombre, generando una risa nerviosa en la empresaria.

Adicionalmente, le pregunta si le gustaría que tuvieran hijos y conformaran una familia, y sin dudarlo ni un segundo, el hombre indicó que es uno de sus sueños: “muchos”, manifestó.

La influencer respondió de manera contundente a los cuestionamientos. | Foto: Instagram: Aida Victoria

Aunque muchos aseguran que no creen que la pareja llegue al altar pronto, debido a que, llevan muy poco tiempo conociéndose, Aida no ha hablado al respecto y no ha afirmado o desmentido que se podría llevar a cabo una boda en poco tiempo, por lo que, hasta el momento, se trata únicamente de especulaciones al respecto.

El regalo que recibió Aida Victoria en el día del Amor y la Amistad

Por medio de sus historias, la hija de la excongresista Aida Merlano, presumió un gran ramo de flores que su pareja le regaló para celebrar el día del Amor y la Amistad el fin de semana pasado, el cual estuvo acompañado de un tierno y emotivo mensaje.

“Quiero dedicar todos los días de mi vida a enamorarte cada vez un poco más y jamás dejar de conquistar tu corazón”, decía la tarjeta que fue firmada con las iniciales JDT, lo que confirmaría que se trata de Juan David Tejada.

Como era de esperarse, los fans de Aida se manifestaron a través de las redes sociales y opinaron sobre la nueva relación de la mujer de 25 años de edad.