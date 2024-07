Aida Victoria rompió el silencio y se defendió de los que la criticaron por verse con Westcol

Aida Victoria y Westcol vieron el partido final de la Copa América juntos

“’Es que ella o sigue sus propios consejos’ yo no doy consejos, yo no soy terapeuta, yo no soy coach, yo hablo desde mi vida, de como vivo mis dolores y simplemente, he decidido hablar abiertamente de qué es lo que pasa conmigo y qué es lo que estoy sintiendo. La gente opina sobre mi vida porque soy yo quien la expone y yo asumo la responsabilidad de eso, pero no pongan palabras en mi boca”, dijo Aida en sus redes.