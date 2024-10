Carolina Cruz expuso cómo es la verdadera relación entre Lincoln Palomeque y su hijo Salvador: “No se alcanzan a imaginar”

“Salvador adora a su papá, es un amor que ustedes no se alcanzan imaginar, es un amor superbonito. Ustedes no se alcanzan a imaginar, es un amor hermoso, es un amor superbonito poder verlos juntos cuando comparten, pero como no estuvo bajo el mismo techo con su papá, pues para Salva no ha sido difícil, porque es como ver siempre a su papá de la misma forma”, comentó en el formato de las plataformas digitales.