“No cedimos a chantajes”: Claudia López le respondió a Hugo Ospina tras amenaza de paro de taxistas

La alcaldesa Claudia López reaccionó a la cancelación del paro de taxistas de este miércoles, 22 de noviembre, en Bogotá. La mandataria aseguró que la ciudad no cedió a “chantajes” y “amenazas”, en respuesta a Hugo Ospina, líder del gremio y promotor de la manifestación.

Buenos días Bogotá! Bogotá se respeta! No cedimos a chantajes ni amenazas de ningún tipo. Tenemos a la hora movilidad normal en toda la ciudad sin ningún paro o bloqueo de taxistas o de otro tipo. https://t.co/gspkaET4WF

Además, frente a las amenazas de Ospina sobre el plan por bloquear la Avenida El Dorado para que los viajeros pierdan sus vuelos, Gil aclaró que este no es el único vocero del paro.

“Aclaramos que si bien es cierto que el compañero Hugo Ospina hace parte del comité del paro, no es el único líder que lleva la vocería de este comité. Acá hay líderes importantes, líderes respetuosos que también estamos incluidos ahí y pues estamos abiertos al diálogo y asistiremos, con el mayor gusto, en pro de buscar soluciones a todo esto que estamos viviendo como gremio de taxistas”, señaló Gil en un video.

A pesar de esto, la Alcaldía de Bogotá no se confió y mantuvo operativos para garantizar la movilidad en la ciudad. “No nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la Ley, con orden y autoridad en defensa de la ciudad y los derechos de los ciudadanos”, dijo López.

Además resaltó: “A Bogotá no se le amenaza, no se le sabotea, no se le bloquea. ¡A Bogotá se le respeta!”.