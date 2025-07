El cáncer poco frecuente que detectarse a tiempo y salvar extremidades

Manrique explica que el sarcoma puede pasar desapercibido: “se manifiesta con frecuencia como una masa de crecimiento rápido, en extremidades, abdomen o tronco, que no siempre genera dolor”.

Para él, “lo más importante es saber que el sarcoma existe. Si no se piensa en él, no se diagnostica. Y si no se diagnostica a tiempo, se pierden oportunidades clave para salvar movilidad, extremidades y vidas.