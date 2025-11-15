Atacan con explosivos la estación de Policía en el corregimiento de Mondomo, norte del Cauca

Momentos de terror vivieron los habitantes del corregimiento de Mondomo, en el norte del departamento del Cauca, en la madrugada de este sábado, 15 de noviembre, tras el ataque indiscriminado contra la estación de Policía.

Pasadas las 6:00 de la mañana una fuerte explosión alertó a la población del corregimiento que hace parte de Santander de Quilichao, muy cerca de la vía Panamericana, con el lanzamiento de explosivos contra la estación.

Los primeros videos que circularon por redes sociales dan cuenta del ataque indiscriminado contra la infraestructura. A la distancia se observaba una espesa nube de humo y fuego, producto del ataque con explosivos.

Además, miembros de la comunidad aseguran que hay una fuerte presencia de hombres armados en lugares aledaños al corregimiento, quienes con ráfagas de fúsil también hostigaron a la población civil y a las autoridades.

La información que circula hasta el momento, es que el ataque habría sido perpetrado pro miembros de las disidencias de las Farc que operan en esta región del país y que vienen sembrando el terror entre la población.

Momentos de tensión se viven en el corregimiento de Mondomo, en el departamento del Cauca, por el ataque con explosivos a la estación de Policía. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/xIicXQsMdx — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2025

El tráfico por la vía Panamericana, una de las más concurridas del suroccidente del país, se encuentra detenido por precaución con los viajeros, debido a la fuerte explosión que se sintió en a estación de Policía.

En audios conocidos a través de las redes sociales, integrantes de la Fuerza Pública se encontraban pidiendo refuerzos por la intensidad del ataque con ráfagas de fusil y cilindros bomba en varios puntos del corregimiento.

La precandidata presidencial Vicky Dávila denunció los hechos a través de sus redes sociales y aseguró que los miembros de la fuerza pública están esperando por apoyo, mientras persiste el ataque indiscriminado.

#EstadoDeLaVía A esta hora cierre total de la vía en la vereda El Hogar, Tunia, Piendamó, 31+200, vereda Pescador, Caldono, PR 44+200 y Mondomo, Santander de Quilichao, PR 55+600.

Se recomienda acatar las indicaciones de los agentes de tránsito. pic.twitter.com/iq8HL6zSgu — @nuevocauca (@nuevocauca) November 15, 2025

Además, denunció que “como los criminales son ahora dueños del territorioo, gracias a Petro”, también instalaron un presunto retén ilegal en el sector de la Agustina, sobre la misma vía Panamericana.

“Pistoleros de Iván Mordisco atacan con drones, cilindros y ráfagas de fusil la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, en plena vía Panamericana”, escribió la periodista.

En uno de los videos que se conoció a través de las redes sociales se observa cómo los criminales lanzan los explosivos desde drones que sobrevuelan por el corregimiento de Mondomo.

@PedroSanchezCol @petrogustavo @mindefensa A estas horas de la mañana del 15 de noviembre, es decir en estos momentos se necesitan refuerzos en el corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao en el Cauca.



Urgente 🚨 pic.twitter.com/6v3ZxngT1E — JS (@ColomboSweden) November 15, 2025

A esta situación se sumó otro ataque en horas de la tarde del viernes propinado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, también en el Cauca.

En medio de esta situación, según informó el Ejército, tres uniformados resultaron heridos y dos lesionados. Por ello, fueron atendidos por los enfermeros militares y posteriormente evacuados a un centro médico.

Además, el soldado Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado por el grupo armado.