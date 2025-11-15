Suscribirse

Nación

Atacan con explosivos la estación de Policía en el corregimiento de Mondomo, norte del Cauca

En medio del hostigamiento también se escucharon ráfagas de fusil, lo que ocasionó temor entre los pobladores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 12:19 p. m.
Un hostigamiento se registro en el corregimiento de Mondomo, del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca.
Un hostigamiento se registro en el corregimiento de Mondomo, del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca. | Foto: Capturada de pantalla video @RevistaSemana

Momentos de terror vivieron los habitantes del corregimiento de Mondomo, en el norte del departamento del Cauca, en la madrugada de este sábado, 15 de noviembre, tras el ataque indiscriminado contra la estación de Policía.

Pasadas las 6:00 de la mañana una fuerte explosión alertó a la población del corregimiento que hace parte de Santander de Quilichao, muy cerca de la vía Panamericana, con el lanzamiento de explosivos contra la estación.

Contexto: Ejército denuncia nuevo ataque de las disidencias de las Farc en el Cauca: hay tres soldados heridos y uno secuestrado

Los primeros videos que circularon por redes sociales dan cuenta del ataque indiscriminado contra la infraestructura. A la distancia se observaba una espesa nube de humo y fuego, producto del ataque con explosivos.

Además, miembros de la comunidad aseguran que hay una fuerte presencia de hombres armados en lugares aledaños al corregimiento, quienes con ráfagas de fúsil también hostigaron a la población civil y a las autoridades.

La información que circula hasta el momento, es que el ataque habría sido perpetrado pro miembros de las disidencias de las Farc que operan en esta región del país y que vienen sembrando el terror entre la población.

El tráfico por la vía Panamericana, una de las más concurridas del suroccidente del país, se encuentra detenido por precaución con los viajeros, debido a la fuerte explosión que se sintió en a estación de Policía.

En audios conocidos a través de las redes sociales, integrantes de la Fuerza Pública se encontraban pidiendo refuerzos por la intensidad del ataque con ráfagas de fusil y cilindros bomba en varios puntos del corregimiento.

La precandidata presidencial Vicky Dávila denunció los hechos a través de sus redes sociales y aseguró que los miembros de la fuerza pública están esperando por apoyo, mientras persiste el ataque indiscriminado.

Además, denunció que “como los criminales son ahora dueños del territorioo, gracias a Petro”, también instalaron un presunto retén ilegal en el sector de la Agustina, sobre la misma vía Panamericana.

Pistoleros de Iván Mordisco atacan con drones, cilindros y ráfagas de fusil la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, en plena vía Panamericana”, escribió la periodista.

En uno de los videos que se conoció a través de las redes sociales se observa cómo los criminales lanzan los explosivos desde drones que sobrevuelan por el corregimiento de Mondomo.

A esta situación se sumó otro ataque en horas de la tarde del viernes propinado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, también en el Cauca.

En medio de esta situación, según informó el Ejército, tres uniformados resultaron heridos y dos lesionados. Por ello, fueron atendidos por los enfermeros militares y posteriormente evacuados a un centro médico.

Además, el soldado Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado por el grupo armado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la iglesia que está sumergida bajo el agua y solo se ve su campanario: podría ser uno de los templos más antiguos

2. Los signos con más suerte en dinero este fin de semana, del 15 al 17 de noviembre

3. Atacan con explosivos la estación de Policía en el corregimiento de Mondomo, norte del Cauca

4. A Jhon Arias le surge inesperado salvavidas ante su mal momento en Wolverhampton: el club que lo quiere en 2026

5. ¿El check in previo asegura su vuelo en Estados Unidos? Ojo, porque podría tener problemas con el abordaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaucaSantander de Quilichaomondomo

Noticias Destacadas

Un hostigamiento se registro en el corregimiento de Mondomo, del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca.

Atacan con explosivos la estación de Policía en el corregimiento de Mondomo, norte del Cauca

Redacción Nación
Vía Panamericana o carretera Popayán-Cali 2025.

🔴En VIVO | Plan éxodo en Bogotá: se espera una movilidad de más 150.000 vehículos entre el 15 y el 17 de noviembre

Redacción Semana
Soldado secuestrado y un miembro de las disidencias de las Farc.

Ejército denuncia nuevo ataque de las disidencias de las Farc en el Cauca: hay tres soldados heridos y uno secuestrado

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.