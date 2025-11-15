Suscribirse

Nación

Ejército denuncia nuevo ataque de las disidencias de las Farc en el Cauca: hay tres soldados heridos y uno secuestrado

La institución identificó al uniformado e hizo un llamado para que sea liberado en las próximas horas.

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 11:14 a. m.
Soldado secuestrado y un miembro de las disidencias de las Farc.
Soldado secuestrado y un miembro de las disidencias de las Farc. | Foto: Foto 1: Ejército Nacional / Foto 2: Semana

El Ejército Nacional, por medio de un comunicado, informó que integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, llevaron a cabo un nuevo ataque en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, en el departamento del Cauca.

Todo ocurrió en horas de la tarde de este viernes, 14 de noviembre, en contra de tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 20, unidad orgánica de la Brigada Contra el Narcotráfico N.°3.

Disidencias de las Farc trabajan en nuevo plan para afectar a las Fuerzas Militares.
Miembros de las disidencias de las Farc. | Foto: Camilo Fajardo

En medio de esta situación, según informó la institución, tres uniformados resultaron heridos y dos lesionados. Por ello, fueron atendidos por los enfermeros militares y posteriormente evacuados a un centro médico, donde reciben atención especializada.

Además, el soldado Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado por el grupo armado.

Contexto: Se conoce la identidad de los 5 militares secuestrados en Tame, Arauca: los bajaron de un bus vestidos de civil

“Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los cuales infringen la Constitución Política de Colombia y configuran conductas punibles contempladas en el Código Penal (Ley 599 de 2000), tales como secuestro, concierto para delinquir y tentativa de homicidio”, señaló el Ejército.

Asimismo, indicó que presentará las denuncias correspondientes por lo ocurrido e iniciará las acciones judiciales antes las autoridades competentes.

En el comunicado, también le pidió a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita dar con la ubicación de los responsables y lograr la liberación del hoy secuestrado.

“La Tercera División del Ejército Nacional hace un llamado al respeto por la vida de nuestro militar, al tiempo que invita a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley”, señaló.

Contexto: Fuertes combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia: un abatido, decomisan armas, municiones y una central de comunicaciones

La institución también precisó que se encuentra haciendo un acompañamiento a las familias de los soldados heridos y del militar secuestrado.

Por último, confirmó que las operaciones continúan en la zona, con el objetivo de contrarrestar las acciones criminales llevadas a cabo por este grupo armado y brindar así seguridad a la población del sector.

Por el momento, no se tiene mayor rastro de la ubicación del soldado Víctor Hugo Yepes García, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones para lograr su liberación.

Disidencias de las FarcEjército NacionalCaucasecuestro

