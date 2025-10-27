Suscribirse

Antioquia

Fuertes combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia: un abatido, decomisan armas, municiones y una central de comunicaciones

Dos militares terminaron heridos en la operación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

27 de octubre de 2025, 2:22 p. m.
Operaciones militares en contra del Clan del Golfo en Antioquia.
Operaciones militares en contra del Clan del Golfo en Antioquia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las operaciones en contra de los grupos armados ilegales no cesan en las regiones de Colombia. Este lunes, 27 de octubre, se conoció de unos fuertes combates que se dieron El Bagre, vereda Baldíos Nacionales, en Antioquia, durante la mañana de ayer domingo, donde lograron abatir a uno de los ilegales.

Además, los uniformados lograron decomisar armas, municiones y la desarticulación de una central de comunicaciones de esta estructura criminal que colocaba en jaque a las comunidades y atacaba a la fuerza pública.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, la operación fue dirigida contra las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexander Ariza Rosario, bajo órdenes del cabecilla alias Jhon Culón.

Contexto: Guerra interna en el Clan del Golfo por la paz total de Petro: la mayoría de cabecillas no le caminan a esos diálogos
Material decomisado por el Ejército.
Material decomisado por el Ejército. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conoció que esta ofensiva militar tuvo apoyo de artillería y capacidad aérea: “Se ejecutó apoyo de artillería con 10 proyectiles de 155 mm, ajustado por observador adelantado y en coordinación con otras unidades, logrando efecto de neutralizar las acciones de la amenaza”, dice el informe militar.

Un helicóptero Arpía respaldó a las tropas terrestres con la entrega de armamento y 700 cartuchos en plenos combates.

Asimismo, los militares lograron decomisar el siguiente material bélico:

• 2 fusiles calibre 5,56

• 6 proveedores metálicos

• 362 cartuchos calibre 7,62

• 597 cartuchos calibre 5,56

• 8 chalecos multipropósito

Los militares decomisaron material de intendencia como uniformes y equipos de campañas como un brazalete alusivo a la subestructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Contexto: Los tentáculos del Clan del Golfo en la Fiscalía del Atlántico: SEMANA revela los indicios de esa estructura en el CTI
Municiones y armas decomisadas.
Municiones y armas decomisadas. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El material decomisado incluye:

• 2 radios base gama HF

• 2 baterías Duncan R18

• 17 pares de baterías AA

• 2 convertidores

• 1 radio de 2 metros

• Cargadores, antenas y micrófonos

• Numerosos cables de conexión

En medio de esta ofensiva fueron heridos dos integrantes del Ejército Nacional, quienes reciben atención médica especializada por las lesiones que sufrieron en los combates.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cómo adaptar el cuerpo al cambio de horario de invierno? Desde el 2 de noviembre, reloj se atrasará una hora en casi todo EE. UU.

2. El país de Latinoamérica con la mayor reserva de agua en la Tierra: su profundidad supera los 1.500 metros

3. Gustavo Bolívar elogia a Carolina Corcho y la sugiere como fórmula vicepresidencial

4. Presidente Petro tiene cinco días para retractar y presentar excusas públicas por los señalamientos contra la senadora Paloma Valencia

5. Venezuela, al borde del abismo: especial de ‘60 Minutes’ revela cómo crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Clan del GolfoAntioquiaEjército Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Operaciones militares en contra del Clan del Golfo en Antioquia.

Fuertes combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia: un abatido, decomisan armas, municiones y una central de comunicaciones

ED 2259

SEMANA recorrió Briceño, el primer pueblo de Antioquia tomado por las disidencias de las Farc. Esto fue lo que encontró

Redacción Semana
Más de 2.100 personas fueron desplazadas por las disidencias del frente 36 de las FARC en Briceño, Antioquia.

Personero de Briceño, Antioquia, interpone tutela para que gobierno Petro atienda con urgencia a más de 2.100 desplazados

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.