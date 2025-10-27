Las operaciones en contra de los grupos armados ilegales no cesan en las regiones de Colombia. Este lunes, 27 de octubre, se conoció de unos fuertes combates que se dieron El Bagre, vereda Baldíos Nacionales, en Antioquia, durante la mañana de ayer domingo, donde lograron abatir a uno de los ilegales.

Además, los uniformados lograron decomisar armas, municiones y la desarticulación de una central de comunicaciones de esta estructura criminal que colocaba en jaque a las comunidades y atacaba a la fuerza pública.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, la operación fue dirigida contra las subestructuras Uldar Cardona Rueda y Manuel Alexander Ariza Rosario, bajo órdenes del cabecilla alias Jhon Culón.

Material decomisado por el Ejército. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conoció que esta ofensiva militar tuvo apoyo de artillería y capacidad aérea: “Se ejecutó apoyo de artillería con 10 proyectiles de 155 mm, ajustado por observador adelantado y en coordinación con otras unidades, logrando efecto de neutralizar las acciones de la amenaza”, dice el informe militar.

Un helicóptero Arpía respaldó a las tropas terrestres con la entrega de armamento y 700 cartuchos en plenos combates.

Asimismo, los militares lograron decomisar el siguiente material bélico:

• 2 fusiles calibre 5,56

• 6 proveedores metálicos

• 362 cartuchos calibre 7,62

• 597 cartuchos calibre 5,56

• 8 chalecos multipropósito

Los militares decomisaron material de intendencia como uniformes y equipos de campañas como un brazalete alusivo a la subestructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Municiones y armas decomisadas. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El material decomisado incluye:

• 2 radios base gama HF

• 2 baterías Duncan R18

• 17 pares de baterías AA

• 2 convertidores

• 1 radio de 2 metros

• Cargadores, antenas y micrófonos

• Numerosos cables de conexión