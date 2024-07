Richard Ríos confesó quién es la mujer más bella de Colombia, su respuesta sorprendió a muchos

Richard Ríos reveló quién es la mujer más bella de todo el país

“Claro, que sí, hermosa mujer”, “Andrea Valdiri es divina, Richard lo confirmó”, “Si este hombre dice que Valdiri es linda, ¿quiénes somos nosotros los mortales para contradecirlo?”, “Así es, La Valdiri es una de las bellas más grandes de Colombia”, “¿Se imaginan a Andrea saliendo con este hombre?, no me ilusionen” y “Un verdadero hombre confirmando este dato”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el post.

“¿Cómo que Andrea Valdiri si existe Carmen Villalobos?”, “no, ¿cómo así?”, “Pero si existe Paulina Vega”, “No todos tenemos el mismo gusto, a él le parece linda, no hay necesidad de que cambie de opinión”, y “¿Acaso no sabe que existen Greeicy Rendón, Jenn Muriel y Jessica Cediel?”, escribieron algunos usuarios.

Richard Ríos recibió halagos de sus fanáticas en las redes sociales

“Me encanta esa voz de Richard Ríos”, “Él tan lindo, está ocultado nuestra relación”, “jajaja me encanta, yo quiero ser Andrea Valdiri”, “Él está casado y conmigo”, “No me importa lo de Andrea Valdiri, solo tengo que decir que Richard tiene una sonrisa hermosa”, “Ay no, esa sonrisa me mata” y “Me encanta este hombre”, se lee en la publicación.