Comparan a Andrea Valdiri con Karol G por reciente look que lució, ¿se parecen?

Martha Bolaños confesó por qué no funcionó romance con Carpentier: “Ya me quería casar”

Contexto: Martha Bolaños confesó por qué no funcionó romance con Carpentier: “Ya me quería casar”

Comparan a Andrea Valdiri con Karol G

Pero así como recibió fuertes comentarios, también recibió halagos, específicamente por el look que lució para asistir al evento, por el que incluso la compararon con Karol G.

View this post on Instagram

Antes de su asistencia al pride , la bailarina tuvo que salir a defenderse de críticas como: “ ¿Orgullo? Qué pena, qué triste, pobre de sus hijas ”, opinión que Andrea no dejó pasar, respondiendo con un: “Usted preocúpese por sus hijos que no creo que vivan mejor que las mías♥️💋”.

Adicionalmente, publicó un video en el que expresó: “Algunos me dicen que sus hijos… sus hijos menores de edad no tienen por qué tener redes. Padres, es contenido para mayores, entonces no entiendo por qué se escandalizan cuando es un contenido del pride y todos los años lo hago. Hay gente que dice que cree en Dios, que lo tiene en su corazón, pero está echando mierd* todo el tiempo”.