Andrea Valdiri se despachó contra quienes aseguran que ya tiene nueva pareja: “lo meten a uno en un problema”

Otros, por su parte, no superan el fin de su matrimonio con Felipe Saruma y, pese a que ambos aseguraron que habían quedado en buenos términos tras confirmar su separación en noviembre de 2023, hay quienes reprochan que la influencer pueda estar planeando darse una nueva oportunidad en el amor, aunque no lo había mencionado públicamente.

“Ustedes sabían que ese pobre hombre puede estar casado. El señor, muy amable, me pidió una foto en un centro comercial y vienen los chismosos y dicen que yo tengo marido, ni yo me había dado cuenta de que tenía marido. Pobre señor, lo va a dejar la mujer”, comentó entre risas la creadora de contenido.

Por último, recalcó la importancia de no creer en todo lo que se difunde en las redes sociales porque “el chisme es cosa seria (...) Ustedes lo meten a uno en un problema (...) Le ponen marido a uno y uno ni se entera. ¿Saben por qué me da risa?, porque yo me levanto esta mañana y mis amigas, todo el mundo, me mandó eso preguntando que cuál era mi marido y yo no tengo marido, cómo así”, concluyó.