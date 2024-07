Karol G sorprenderá a fanáticos con la transmisión gratuita de su último concierto del ‘Mañana será bonito Tour’, así se podrá ver

Karol G transmitirá su último concierto de ‘Mañana será bonito Tour’

“Empecé muchas veces este mensaje y solo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Ha llegado el momento de cerrar un capítulo, inolvidable en nuestras vidas. Este álbum, más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma”, empezó mencionando Karol G.