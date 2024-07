¿Reemplazo de Daniel Muñoz? Reviven propuesta de ‘Rigo’ a la Selección Colombia: “De lateral la hago bien”

Rigoberto Urán hizo petición a la Selección Colombia a su estilo

Aunque fue un momento muy ameno, lo que llamó la atención realmente no fue la fotografía sino la descripción que el reconocido deportista escribió en el post, en la cual además de admirar al combinado tricolor, lanzó una propuesta al aire para formar parte del equipo.

“Gracias @fcfseleccioncol por la invitación. Y gracias a mis parceros por hacerme poner la piel de gallina. Miren a ver si me dan espacio que de lateral la hago bien”, escribió el hijo de Urrao, Antioquia.

En caso de penales, inteligencia artificial revela jugadores que harían gol en Colombia vs. Argentina

Contexto: En caso de penales, inteligencia artificial revela jugadores que harían gol en Colombia vs. Argentina

View this post on Instagram

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron tanto a la fotografía como al texto: “Si juega Rigo nos ganamos hasta el mundial”; “Rigo, te tengo fe en la Selección”, “Entre campeones se entienden”; “Rigo y James en el medio campo. Ambos cracks e ídolos del deporte colombianos”; “Por Dios, jquien no se ríe y se llena de la mejor energía con este hombre allá”; “Buena por esa campeón, le llevó la suerte a nuestra Selección, en ese buen inicio de nuestra Selección Colombia en la Copa América”, son algunos de los comentarios, incluso destaca el del comediante Piter Albeiro, en el que de manera jocosa le hizo un reclamo al ciclista colombiano: “¿Cómo no me invitó? jajajaja saludos”.