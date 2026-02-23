Deportes

Salió el primer parte médico sobre la lesión de Juanfer Quintero: no son buenas noticias

El volante antioqueño siembra serias dudas para la próxima convocatoria de la Selección Colombia.

Sebastián Clavijo García

23 de febrero de 2026, 9:06 a. m.
Juan Fernando Quintero siendo sustituido en el partido de Vélez vs. River. Foto: Getty Images

Juan Fernando Quintero sintió un pinchazo en el partido de River Plate contra Vélez Sarsfield y está en duda para la convocatoria de la Selección Colombia en el mes de marzo.

El volante antioqueño venía siendo titular en su club y parecía uno de los fijos en la lista de Néstor Lorenzo, pero ahora inicia una carrera contra el tiempo.

Fifa se pronunció por ola violenta en Guadalajara, sede de Colombia y donde se jugará el Mundial 2026, según medio mexicano

Cabe recordar que Colombia enfrentará a Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo) en la próxima fecha FIFA, último doblete de amistosos antes de conocer la prelista del Mundial 2026.

Juan Fernando es habitual en las convocatorias de la Tricolor, sin embargo, la lesión muscular que sufrió en Argentina podría sacarlo del llavero en el peor momento posible. La esperanza es que su recuperación sea sobre los tiempos inicialmente establecidos para volver justo antes de que el cuerpo técnico entregue los nombres que se pondrán cita en Estados Unidos.

¿Qué le pasó a Juan Fernando Quintero?

Sobre los 27 minutos del partido contra Vélez, el mediocampista colombiano levantó la mano y pidió el cambio por una molestia en el posterior de su pierna derecha.

En su lugar entró el canterano Joaquín Freitas, mientras que Juanfer se sentó en el banquillo con evidentes muestras de dolor y fastidio por tener que abandonar el campo cuando ya estaban por debajo en el marcador.

Luego del partido se conoció el primer parte médico. De acuerdo a la prensa argentina, Juan Fernando Quintero tiene “una lesión muscular en el isquiotibial derecho” que le demandará como mínimo dos semanas de recuperación.

Otro amistoso para la Selección Colombia antes del Mundial 2026: país asiático confirmó detalles

Todo depende de los exámenes complementarios que se le realizarán este lunes. Dependiendo el grado de la lesión se podría determinar si le alcanza para ser convocado por la Selección Colombia de cara a los amistosos de marzo contra Croacia y Francia.

Juanfer Quintero podría regresar a mediados del próximo mes, es decir, días antes de que Néstor Lorenzo entregue la lista oficial a través de las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol.

Juan Fernando Quintero se retiró en el primer tiempo del partido contar Velez Sarsfield. Foto: Getty Images

Marcelo Gallardo, al límite

Al tiempo que trata de recuperarse, Juan Fernando Quintero está pendiente de lo que pueda pasar con su técnico Marcelo Gallardo.

En Argentina aseguran que este lunes hay una cumbre dentro del club para determinar si continúa como director técnico o da un paso al costado ante los malos resultados.

El Diario Olé apunta que la derrota contra Vélez “no solo hizo que se fuera sin hablar, sino que fue la que lo llevó tomarse unas horas para analizar si continúa siendo el entrenador del club. Una decisión que medita desde la noche del domingo y que podría tener su resolución durante este lunes, día en el que se espera que la comunique”.

