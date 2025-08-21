Presidente de Millonarios habló sobre su renuncia; esta fue la decisión de la junta directiva

Enrique Camacho es uno de los hombres más criticados de Millonarios. Junto a Gustavo Serpa, máximo accionista, son los señalados de las crisis que vive el cuadro de Bogotá.

Durante el más reciente partido en el que se dio la destitución del técnico David González, las protestas hacia los altos mandos fueron fuertes.

Por esto es que un día después se convocó a una rueda de prensa para dar a conocer cómo se manejaría el club en medio de dicha crisis.

"El hincha tiene toda la capacidad de exigir, mi cargo siempre ha estado disponible, yo he renunciado tiempo atrás, pero no ha sido aceptada. La junta directiva toma decisiones sobre la interna del club": Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Ⓜ️ pic.twitter.com/ddYzys1KWh — Win Sports (@WinSportsTV) August 21, 2025

Ante el interrogante a Serpa para dejar su cargo, este reveló: "yo he renunciado tiempo atrás, pero no ha sido aceptada".

Ante la insistencia del aficionado, este parece haber escuchado el pedido. “El hincha tiene toda la capacidad de exigir, mi cargo siempre ha estado disponible”, dijo sin temor.

Y agregó que si se mantiene allí es porque sus jefes lo avalan: "La junta directiva toma decisiones sobre la interna del club”.

Si bien de momento no hay una decisión sobre su cargo, el presidente apuntó a que: “Estamos evaluando la gestión. El próximo lunes rendiremos informes y la junta tomará la decisión”.

Tras haber recibidolas quejas de masivas del estadio El Campín, este las aceptó hasta cierto punto.

“Los hinchas pueden ir a protestar y mostrar sus pancartas, lo que no pueden es ir a agredir”, indicó.

Y después de eso denunció que “en el partido yo vi que esas pancartas no cumplían con la ley, ese tipo de cosas ocurren y no son cosas importantes”.

Responsabilidades en Millonarios

Uno de los reproches más fuertes que se le ha hecho a la dirigencia azul es traer jugadores sin sentido de pertenencia.

“Yo siento que cuando nos ponemos en contacto con los jugadores no es que no quieran venir a Millonarios, por el contrario, siempre han sentido mucho interés, lo mismo puedo decir de los jugadores que pasaron”, respondió sobre ello.

Hinchas de Millonarios protagonizaron una protesta curiosa lanzando zapatos al terreno de juego | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

De la conformación de la nómina donde no se ve inversión alta para las obligaciones que tiene Millonarios, Camacho también se refirió.

“Yo creo que este equipo es mejor que el anterior y claramente los resultados no se ven reflejados y estamos obligados a ganar”, aceptó.

A la par de todo esto, también fue consultado por el nombre del nuevo entrenador. En el primer lugar de la lista apareció Hernán Torres.

Con el mencionado se dijo que ya existía un “acuerdo verbal”, y que el fin de semana el trato podría darse como oficial.

Sin asegurar que este sea, el presidente sí fue claro en que “el técnico que llegue tiene que entender que queremos ganar títulos y estamos obligados a ganar títulos, en el fútbol eso es lo único importante y cuando eso no pasa siempre va a estar en deuda”.

Enrique Camacho Presidente de Millonarios F.C - Cortesía Millonarios F.C | Foto: Enrique Camacho Presidente de Millonarios F.C - Cortesía Millonarios F.C

Para terminar la atención a medios, Camacho aceptó que: “como directivos somos responsables de lo que pasa en el fútbol”.