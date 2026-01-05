Polémica razón complicaría la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: “No tendría que verse como malo”

Le surge una nueva versión al tema de Luis Fernando Muriel y Junior. Parece que aunque el delantero tenga en sus planes jugar con el tiburón, tal como ya lo ha dejado saber, a las directivas del club hay dos cosas que les trabarían el fichaje: el contrato y la supuesta indisciplina del delantero de 34 años.
Así lo reveló el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa LaFM Más Fútbol. Fue este lunes, 5 de enero, y despertó todo tipo de comentarios por parte de los hinchas de Junior, quienes ven en Luis Fernando Muriel un refuerzo de peso para la Copa Libertadores.
“El contrato y la indisciplina”: las dos razones por las que Junior no contrataría a Muriel
“Lo que más aleja a Muriel, de llegar a Junior, son dos cosas: la primera, es un contrato que quiere él a tres años. Eso no cala mucho y no suena mucho en Junior de Barranquilla, y el otro es el tema de la indisciplina”, arrancó afirmando Cadavid en el medio referenciado.
“Porque sienten ellos que cada vez que Muriel va a Barranquilla se dedica a fiesta y tal, lo cual a mi me parece normal porque él va a Barranquilla en época de vacaciones; eso no tendría que verse como malo”, añadió.
Y, finalmente, cerró su idea: “Eso es lo que tendría frenado el tema, porque él se bajaría el sueldo... él quiere jugar en Junior. Están a la expectativa para ver si Titi (Rodríguez) termina en uno de los dos equipos de Cali”.
¡La indisciplina y el contrato complican la llegada de Muriel! 🥵— Deportes RCN (@DeportesRCN) January 5, 2026
Las directivas de Junior no están del todo convencidos con la llegada de Muriel a Barranquilla ❌ ya que estaría buscando un contrato muy extenso y sus antecedentes en sus tiempos libres en la ciudad no lo… pic.twitter.com/Q9Hwgpqj3t
Luis Muriel “está esperando” la firma con Junior
A finales del 2025, en épocas navideñas, Luis Fernando Muriel apareció en un live de Instagram junto a Teófilo Gutiérrez. Allí se dio el siguiente diálogo, bastante particular y despertando todo tipo de comentarios:
- Teófilo Gutiérrez: “Contado me han que te vas a poner la del tiburón (risas)”
- Luis Fernando Muriel: “Vamos a ver, vamos a ver...”
- Teófilo Gutiérrez: “¿Qué prometes tu si llegas? Tienes que hacerte cargo”
- Luis Fernando Muriel: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”. Ahí, hizo un movimiento tipo entrenamiento previo a entrar al campo de juego. “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.
Cabe recordar que la prensa deportiva en Colombia también reveló un presunto interés de Atlético Nacional en Luis Fernando Muriel. Sin embargo, parece que todo fue un rumor y la opción más viable del delantero, presuntamente, sería Junior de Barranquilla.