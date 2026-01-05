Polémica razón complicaría la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: “No tendría que verse como malo”

Le surge una nueva versión al tema de Luis Fernando Muriel y Junior. Parece que aunque el delantero tenga en sus planes jugar con el tiburón, tal como ya lo ha dejado saber, a las directivas del club hay dos cosas que les trabarían el fichaje: el contrato y la supuesta indisciplina del delantero de 34 años.

Así lo reveló el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa LaFM Más Fútbol. Fue este lunes, 5 de enero, y despertó todo tipo de comentarios por parte de los hinchas de Junior, quienes ven en Luis Fernando Muriel un refuerzo de peso para la Copa Libertadores.

“El contrato y la indisciplina”: las dos razones por las que Junior no contrataría a Muriel

“Lo que más aleja a Muriel, de llegar a Junior, son dos cosas: la primera, es un contrato que quiere él a tres años. Eso no cala mucho y no suena mucho en Junior de Barranquilla, y el otro es el tema de la indisciplina”, arrancó afirmando Cadavid en el medio referenciado.

“Porque sienten ellos que cada vez que Muriel va a Barranquilla se dedica a fiesta y tal, lo cual a mi me parece normal porque él va a Barranquilla en época de vacaciones; eso no tendría que verse como malo”, añadió.

Y, finalmente, cerró su idea: “Eso es lo que tendría frenado el tema, porque él se bajaría el sueldo... él quiere jugar en Junior. Están a la expectativa para ver si Titi (Rodríguez) termina en uno de los dos equipos de Cali”.

Luis Muriel “está esperando” la firma con Junior

A finales del 2025, en épocas navideñas, Luis Fernando Muriel apareció en un live de Instagram junto a Teófilo Gutiérrez. Allí se dio el siguiente diálogo, bastante particular y despertando todo tipo de comentarios:

Teófilo Gutiérrez: “Contado me han que te vas a poner la del tiburón (risas)”

Luis Fernando Muriel: “Vamos a ver, vamos a ver...”

Teófilo Gutiérrez: “¿Qué prometes tu si llegas? Tienes que hacerte cargo”

Luis Fernando Muriel: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”. Ahí, hizo un movimiento tipo entrenamiento previo a entrar al campo de juego. “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.

No solo Junior de Barranquilla habría preguntado por Luis Muriel, parece que también Atlético Nacional. Foto: Getty Images y escudos oficiales Nacional y Junior.

Cabe recordar que la prensa deportiva en Colombia también reveló un presunto interés de Atlético Nacional en Luis Fernando Muriel. Sin embargo, parece que todo fue un rumor y la opción más viable del delantero, presuntamente, sería Junior de Barranquilla.