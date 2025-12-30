Luis Fernando Muriel tiene al borde del asiento a Junior de Barranquilla. Versiones hablan de una posible incorporación de este al cuadro campeón de Colombia, pero las cuestiones económicas y exigencias del jugador hacer difícil el trato con la familia Char, dueña del equipo.

Quien jugase en años pasados en Italia, España, así como también en la Selección Colombia, le ha mostrado el interés a los rojiblancos. Al parecer, su gran sueño desde hace un tiempo atrás es vestir la camiseta del equipo tiburón.

Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City. Foto: MLS via Getty Images

Aunque mucho bombo se le ha dado a este supuesto fichaje, la realidad parece más alejada de lo que verdaderamente pasa. Junior parece mantenerse firme en su postura alejada, luego de conocer el multimillonario sueldo de Lucho, el cual no les es fácil pagar para el año entrante.

Si bien el 2026 trae consigo un compromiso alto para los barranquilleros, como lo es la disputa de la Copa Libertadores, estos estarían priorizando sobre otros negocios para el torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Para Junior, como para cualquier otro equipo colombiano tener a Muriel sería un lujo máximo de darse. Su historial deportivo es impecable, pero podría haber otros con mayor vigencia que le puedan llegar a significar menos dinero, a la par de mayores resultados deportivos.

Desde hace días en Uruguay, país del que es el técnico actual de Junior, Alfredo Arias, se venía hablando de un goleador que sonaba a tres bandas en un tridente de países como Brasil, Colombia y su zona natal. Se hacía referencia a Matías Arezo.

Matías Arezo era el delantero por el que iba Junior. Este habría resuelto seguir en Peñarol Foto: Getty Images

De este, el periodista, Mate Vazquez, de suelo charrúa, fue el que dijo que “Junior de Barranquilla quiere comprar un % de la ficha de Matías Arezo y ya se lo hizo saber a Gremio”.

A dicha información le agregó que el cuadro colombiano competía con otro club del continente, al que se lo arrebataría si el jugador aceptaba la propuesta.

“Peñarol tenía un acuerdo VERBAL para que el futbolista siga en el club mediante un préstamo anual + opción de compra, pero hasta ahora nada firmado…“, explicó sobre la situación.

Sobre el medio día de este martes, 30 de diciembre, el mismo comunicador dio a conocer una actualización al caso. Al ser un trato en el que más estaban implicados, no sería fácil y Junior lo sabía.

Según lo publicado en X por Vazquez: “Matías Arezo le comunicó a Gremio que solo quiere jugar en Peñarol”.

“Junior de Barranquilla, Boca Juniors, equipos de la MLS y todos los interesados por su fichaje en este periodo de pases ya dejaron de interiorizarse en la situación del delantero”, fue la forma en la que acabó la novela corta por el goleador en cuestión.

Esto lo único que hace es mantener viva la ilusión de los junioristas por Muriel. Será cuestión ver su las partes se acercan en sus posturas, para que el delantero con pasos por la Tricolor retorne el balompié colombiano en 2026.

De momento, Junior tiene delantero y para rato. A Guillermo Paiva lo confirmó en la noche del lunes con un nuevo contrato, el cual lo liga ahora hasta 2028.