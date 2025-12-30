Deportes

El apetecido goleador por el que iría Junior si no sale lo de Muriel: gusta en más países de Sudamérica

Un nuevo candidato al ataque fue mencionado en Colombia. Desde Uruguay se dio el primer campanazo, pero también la respuesta final del involucrado para jugar en el vigente campeón de Liga.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de diciembre de 2025, 6:26 p. m.
Junior de Barranquilla define contratación de atacante para 2026
Junior de Barranquilla define contratación de atacante para 2026 Foto: Colprensa / Getty Images

Luis Fernando Muriel tiene al borde del asiento a Junior de Barranquilla. Versiones hablan de una posible incorporación de este al cuadro campeón de Colombia, pero las cuestiones económicas y exigencias del jugador hacer difícil el trato con la familia Char, dueña del equipo.

Quien jugase en años pasados en Italia, España, así como también en la Selección Colombia, le ha mostrado el interés a los rojiblancos. Al parecer, su gran sueño desde hace un tiempo atrás es vestir la camiseta del equipo tiburón.

BRIDGEVIEW, ILLINOIS - OCTOBER 22: Luis Muriel #9 of Orlando City arrives at the stadium prior to the MLS Eastern Conference Wild Card match between Chicago Fire FC and Orlando City SC at SeatGeek Stadium on October 22, 2025 in Bridgeview, Illinois. (Photo by Mark Thorstenson - Orlando City/MLS via Getty Images)
Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City. Foto: MLS via Getty Images

Aunque mucho bombo se le ha dado a este supuesto fichaje, la realidad parece más alejada de lo que verdaderamente pasa. Junior parece mantenerse firme en su postura alejada, luego de conocer el multimillonario sueldo de Lucho, el cual no les es fácil pagar para el año entrante.

Si bien el 2026 trae consigo un compromiso alto para los barranquilleros, como lo es la disputa de la Copa Libertadores, estos estarían priorizando sobre otros negocios para el torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Deportes

Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Deportes

Retorno de un ídolo a Atlético Nacional: aceptó que llamada de las directivas aceleraría todo

Deportes

Desaparece reconocida emisora colombiana: Carlos Antonio Vélez le dijo adiós con emotivo mensaje

Deportes

Purga en Atlético Nacional se lleva a uno de los Cardona: anuncio oficial levanta tierrero en la hinchada

Deportes

Yeferson Soteldo llegó a Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

Deportes

Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

Deportes

La viral reacción de Teo Gutiérrez cuando lo compararon con Alfredo Morelos: video de más de 100 mil vistas

Deportes

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

Deportes

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Junior le sacó figura al América de Cali: le hizo jugosa oferta y firmaría por 2 años

El apetecido goleador que busca Junior

Para Junior, como para cualquier otro equipo colombiano tener a Muriel sería un lujo máximo de darse. Su historial deportivo es impecable, pero podría haber otros con mayor vigencia que le puedan llegar a significar menos dinero, a la par de mayores resultados deportivos.

Desde hace días en Uruguay, país del que es el técnico actual de Junior, Alfredo Arias, se venía hablando de un goleador que sonaba a tres bandas en un tridente de países como Brasil, Colombia y su zona natal. Se hacía referencia a Matías Arezo.

Matías Arezo era el delantero por el que iba Junior. Este habría resuelto seguir en Peñarol
Matías Arezo era el delantero por el que iba Junior. Este habría resuelto seguir en Peñarol Foto: Getty Images

De este, el periodista, Mate Vazquez, de suelo charrúa, fue el que dijo que “Junior de Barranquilla quiere comprar un % de la ficha de Matías Arezo y ya se lo hizo saber a Gremio”.

A dicha información le agregó que el cuadro colombiano competía con otro club del continente, al que se lo arrebataría si el jugador aceptaba la propuesta.

“Peñarol tenía un acuerdo VERBAL para que el futbolista siga en el club mediante un préstamo anual + opción de compra, pero hasta ahora nada firmado…“, explicó sobre la situación.

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Sobre el medio día de este martes, 30 de diciembre, el mismo comunicador dio a conocer una actualización al caso. Al ser un trato en el que más estaban implicados, no sería fácil y Junior lo sabía.

Según lo publicado en X por Vazquez: “Matías Arezo le comunicó a Gremio que solo quiere jugar en Peñarol”.

“Junior de Barranquilla, Boca Juniors, equipos de la MLS y todos los interesados por su fichaje en este periodo de pases ya dejaron de interiorizarse en la situación del delantero”, fue la forma en la que acabó la novela corta por el goleador en cuestión.

Esto lo único que hace es mantener viva la ilusión de los junioristas por Muriel. Será cuestión ver su las partes se acercan en sus posturas, para que el delantero con pasos por la Tricolor retorne el balompié colombiano en 2026.

De momento, Junior tiene delantero y para rato. A Guillermo Paiva lo confirmó en la noche del lunes con un nuevo contrato, el cual lo liga ahora hasta 2028.

Más de Deportes

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Independiente Medellín empieza a mover la bolsa de jugadores para el 2026.

Independiente Medellín anunció su primer fichaje oficial: es hincha y firma por dos años

Una llamada podría ser la clave para que llegue el ídolo a Atlético Nacional en 2026

Retorno de un ídolo a Atlético Nacional: aceptó que llamada de las directivas aceleraría todo

Junior de Barranquilla define contratación de atacante para 2026

El apetecido goleador por el que iría Junior si no sale lo de Muriel: gusta en más países de Sudamérica

Carlos Antonio Vélez fue una de las voces célebres en la historia de Antena 2.

Desaparece reconocida emisora colombiana: Carlos Antonio Vélez le dijo adiós con emotivo mensaje

Uno de los Cardona dejó de ser parte de Atlético Nacional en 2025

Purga en Atlético Nacional se lleva a uno de los Cardona: anuncio oficial levanta tierrero en la hinchada

Yeferson Soteldo está en Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichajeYeferson Soteldo está en Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

Yeferson Soteldo llegó a Colombia: confirman el equipo que lo recibió y buscaría su fichaje

Alfredo Morelos es una de las grandes figuras de Atlético Nacional.

Medio brasileño revela la cifra exacta que Santos le pidió a Nacional por Alfredo Morelos

Gianni Infantino, presidente de Fifa y principal responsable de los cambios del balompié en el mundo

Vuelco al fútbol: Infantino y Fifa hablan de cambio revolucionario a meses del Mundial 2026; así sería

Juan Fernando Quintero abrazando a Sebastián Villa en un partido de Independiente Rivadavia vs. River Plate.

Alboroto en Argentina por lo que Sebastián Villa le dijo a Juanfer Quintero: se armó novelón

Noticias Destacadas