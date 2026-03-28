En su reapertura para el Mundial 2026, se reporta un muerto en el Estadio Azteca antes de México vs. Portugal

Un lamentable hecho se da en plena reapertura del Estadio Azteca en la recta final hacia el Mundial 2026. El ahora conocido como ‘Estadio Banorte’ sufre un delicado momento apenas a minutos de que comenzara el partido amistoso de la Selección México contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien brilla por su ausencia.

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Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la zona de palcos, un fanático con alto grado de alcoholemia intentó bajar del segundo al primer nivel saltando directamente desde la parte externa y las cosas terminaron mal.

La maniobra, más la falta de sobriedad, permitió que la persona cayera hasta la parte baja, por lo que fue atendido por el personal médico de manera inmediata, pero las noticias no fueron las mejores debido a la gravedad del golpe. La persona, cuyo nombre aún se desconoce, desafortunadamente perdió la vida.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

Este suceso se da cuando ya estaba todo listo para que comenzara el partido de México vs. Portugal, uno de los amistosos más llamativos de la ronda de amistosos de la FIFA, como preparación rumbo al Mundial 2026. Este escenario deportivo fue abierto para este compromiso luego de durar casi dos años en remodelación.

Quejas de los hinchas en las redes sociales

Varios hinchas en las redes sociales comentan que el juego tuvo que haberse suspendido o al menos aplazado o retrasar la hora del comienzo debido a la situación inesperada con el sujeto que cayó a la planta baja.

🚨 ÚLTIMA HORA



Un aficionado murió durante el partido entre México y Portugal tras presuntamente caer desde el segundo nivel del Estadio Banorte 🏟️



Camioneta forense se lleva el cuerpo del Estadio 🚑



📹 @MiguelElDelEsto



Acá la nota completa 👇🏼https://t.co/7ipfma1jN5 pic.twitter.com/pwrDIUQrPO — Esto en Línea (@estoenlinea) March 29, 2026

La magnitud del evento, los boletos vendidos y lo que significaba reabrir el Estadio Azteca, impedían que el protocolo se activara en la cancha. Eso sí, la situación no deja de ser delicada y la falta de rigurosidad por parte de las autoridades está siendo vista con ojos críticos por los hinchas en las redes sociales.

México refuerza su seguridad

Cabe recordar que México tuvo que fortalecer su plan de seguridad y dar nuevas órdenes a las fuerzas militares y policiales para los operativos en el Mundial 2026, debido a los serios problemas de crimen organizado que vive el país mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje a la FIFA y advirtió que habrá garantías de seguridad y convivencia en los estadios.

“Como parte del Operativo Estadio Seguro, con motivo del encuentro de futbol entre las selecciones de México y Portugal, en las inmediaciones del Estadio Ciudad De México, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a cuatro mujeres de 17, 23, 26 y 34 años, y a siete 15, 18, 21, 25, 30, 39 y 64 de edad que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos, quienes fueron presentadas ante el Juez Cívico quien definirá la sanción correspondiente”, dijo la Secretaría de Seguridad de México apenas se confirmó el fallecimiento de la persona.