Estadio Azteca, donde debutará Colombia en el Mundial 2026, reabre sus puertas y las imágenes erizan la piel: imponente

Siempre que se cuente la historia de la Copa del Mundo habrá que reservar un capítulo aparte para el Estadio Azteca, ahora bautizado como ‘Estadio Banorte’, una de las catedrales del fútbol mundial, donde personajes como Diego Maradona en 1986 y el brasileño Pelé en 1970 quedaron en la historia.

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Este mítico escenario reabre sus puertas y se alista para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, en junio entrante ante la Uzbekistán de Fabio Cannavaro. Por ahora, el Estadio Azteca está listo para el partido amistoso de la Selección México ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien brilla por su ausencia en suelo mexicano.

Cabe recordar que pese a varias dudas durante la marcha, el Estadio Azteca entró en remodelaciones desde el año 2024 y fue este 28 de marzo que se volvió a ver y presentar ante el mundo. Las imágenes han rondado durante la semana en las redes sociales y lo último que se ve en la previa de México vs. Portugal es un show de luces y un ensayo de la puesta en escena para nuevamente ser de los escenarios más consentidos de la Copa del Mundo.

Trabajadores renuevan el Estadio Azteca durante una gira de prensa previa al Mundial de 2026. Foto: AP

La actualización del Azteca parece responder a su rica historia. El coloso de la Ciudad de México albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluido el inaugural el 11 de junio contra Sudáfrica y el de Colombia ante Uzbekistán el 17, desde las 9:00 p.m. (hora colombiana).

Remodelación por pedido de la FIFA

Este escenario tuvo que entrar en remodelación por pedido de la FIFA para poder estar a la vanguardia del evento y con las capas tecnológicas correspondientes. La máxima autoridad del balompié en el mundo solicitó asientos más cómodos, conexión wifi para los espectadores, personal logístico y de apoyo, camarógrafos y periodistas; césped híbrido (que combina grama natural y fibras sintéticas).

Estadio Banorte para el México vs. Portugal. Foto: Getty Images

El aforo además aumenta de 83.264 a 90.000 localidades. Su nombre (Banorte), también tuvo una modificación por temas de patrocinio, aunque los futboleros seguramente lo seguirán llamando el Azteca. Para la FIFA, como no acepta términos comerciales, se llamará ‘Estadio Ciudad de México’.

El Estadio Azteca tiene nuevos dueños

Otro detalle del Azteca fue el cambio de dueños justo antes del Mundial, que precisamente derivó en el cambio de nombre. El Club América confirmó la adquisición semana pasada.

Trabajadores recorren el césped del Estadio Azteca durante una visita de prensa para mostrar las renovaciones previas al Mundial de 2026. Foto: AP

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49 por ciento de las acciones del equipo y se quedó de paso con el estadio.

El Grupo Ollamani informó sobre “la formación de una alianza estratégica con General Atlantic (denominada Grupo Águilas) que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio”.

“Ollamani conservará una participación de control del 51 por ciento y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento en Grupo Águilas”, precisa el comunicado.