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Francia lanza advertencia a Colombia: El plan de Deschamps y la revolución que alista en Washington

Importante anuncio de Didier Deschamps para el partido amistoso contra la Selección Colombia.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

28 de marzo de 2026, 7:05 p. m.
Didier Deschamps abraza a Mbappé / Néstor Lorenzo.
Didier Deschamps abraza a Mbappé / Néstor Lorenzo. Foto: Fotos: Getty Images

La Selección Francia tendrá numerosas rotaciones para el partido amistoso ante Colombia en Estados Unidos, según las propias palabras del seleccionador francés, Didier Deschamps, quien dio muestras del nivel de su equipo en la jornada pasada en Boston ante la Selección Brasil de Carlo Ancelotti.

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El entrenador galo, de 57 años de edad, ya había avisado de su propósito de ver el mayor número posible de jugadores en la actual fecha FIFA de amistosos del mes de marzo, la última antes de que los equipos revelen su lista de convocados para el Mundial 2026 (11 de junio al 19 de julio), donde la Selección Francia parte como favorita.

El jueves pasado, con un once de gala, Francia tuvo una victoria de prestigio 2-1 ante la Brasil de Ancelotti, que se vio mal en el Gillette Stadium. La cita en Boston le permitió a Deschamps sonreír al máximo tras el regreso de Kyliam Mbappé, quien además lo hizo desde la titular y gol, superando así las complicaciones por un esguince en una de sus rodillas.

Francia vs. Brasil.
Francia vs. Brasil. Foto: ISI Photos via Getty Images

“Es el momento de hacer rotaciones (contra Colombia). Quiero volver a ver al máximo número de jugadores sobre el terreno de juego”, advirtió Didier Deschamps en una rueda de prensa desde Washington.

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Durísimo rival para Colombia

Los bicampeones mundiales tienen en duda la participación del centrocampista Adrien Rabiot, lesionado en la rodilla, quien no participó en el entrenamiento de este sábado previo al choque con la Colombia de Néstor Lorenzo en Landover, Maryland.

El delantero Désiré Doué, en cambio, se encuentra mejor de sus dolores de espalda, afirmó el seleccionador, y apunta a la titular.

“Dés sintió un dolor en una costilla. Se le ha hecho una revisión y hoy se encuentra mejor. Participará en la sesión (de práctica) y veré cómo se siente. Rabiot no va a entrenar, por precaución. Ha recibido un golpe en la rodilla”, dijo Deschamps.

Una de las grandes incógnitas de los Bleus es quién ocupará el puesto de lateral izquierdo, donde se perfila un pequeño duelo entre Theo Hernandez y Lucas Digne.

¿Juega Mbappé?

Es posible que el atacante Kylian Mbappé, astro del Real Madrid, no juegue en el Northwest Stadium, casa de los Washington Commanders de la NFL y no está entre los estadios previstos para el Mundial.

El capitán, autor contra Brasil de su gol número 56 con Francia, a uno solo del récord de Olivier Giroud, debe ser suplente y quizás entrar en la recta final, ya que apenas se está recuperando de casi un mes de baja por el esguince.

Colombia llega a Maryland tras perder 2-1 ante Croacia el jueves en Orlando, donde su capitán y referente, James Rodríguez, tuvo una opaca presentación.

“Colombia tiene muchas cualidades. Vamos a respetarla como a Brasil”, afirmó Deschamps.